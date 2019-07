Grasso y Pipkin ganaron en TN Deportes 15 de julio de 2019 Redacción Por Las finales de la sexta fecha del Turismo Nacional, que se disputaron en San Luis, fueron ganadas por Gastón Grasso y Juan Pipkin, en las Clases 2 y 3, respectivamente. Juan Ignacio Canela fue 16º y Agustín Bonomo 29º en la divisional menor en el "Rosendo Hernández".

Ver galería 1 / 2 - FOTO PRENSA APAT GASTON GRASSO. Se impuso de punta a punta con el Etios en la Clase 2. JUAN PIPKIN. Logró el triunfo en la Clase 3 al mando del Chevrolet Cruze.

Gastón Grasso (Toyota Etios) en la Clase 2 y Juan Pipkin (Chevrolet Cruze) en la Clase 3, triunfaron en las finales que se disputaron en el autódromo "Rosendo Hernández" de San Luis, por la sexta fecha del campeonato argentino de Turismo Nacional.

Nuestros representantes, que compitieron en la divisional mayor, recibieron la bandera a cuadros, luego de compartir la misma fila en la grilla de la final, en la que Agustín Bonomo (Citroën DS3) y Juan Ignacio Canela (Toyota Etios), se ubicaron en los cajones 27º y 28º, respectivamente.

Canela, en una muy buena recuperación, terminó 16º, mientras que Bonomo, en su segunda experiencia en la categoría, luego de ingresar a los boxes para solucionar un problema en la batería, pudo terminar 29º, en un domingo que les permitió extraer conclusiones positivas.

En la Clase 2, acompañaron a Grasso en el podio Gerónimo Núñez (Nissan March) y Sebastián Pérez (Chevrolet Onix); mientras que en la Clase 2, Pipkin festejó junto a Leonel Larrauri (Honda New Civic) y Facundo Chapur (Ford Focus).



LAS DOS FINALES

Estos son los resultados oficiales de las dos finales disputadas ayer en el trazado de la capital puntana:

Clase 2 (16 vueltas): 1º Gastón Grasso (Etios), en 29m47s834, a un promedio de 144,980 Km/h; 2º Gerónimo Núñez (March) a 222 milésimas; 3º Sebastián Pérez (Onix) a 1s494; 4º Agustín Herrera (Clio) a 4s002; 5º Joel Borgobello (Trend) a 4s667; 6º Ever Franetovich (Palio) a 5s119; 7º Gastón Iansa (Kinetic) a 5s816; 8º Renzo Testa (Palio) a 6s683; 9º Julián Lepphaille (Etios) a 7s800; 10º Matías Signorelli (March) a 11s276... 16º Juan Ignacio Canela (Etios) a 28s551... 29º Agustín Bonomo (DS3) a 4 vueltas.

Clase 3 (20 vueltas): 1º Juan Pipkin (Cruze), en 34m39s890, a un promedio de 155,777 Km/h; 2º Leonel Larrauri (New Civic) a 681 milésimas; 3º Facundo Chapur (Focus) a 3s781; 4º Fabricio Pezzini (Corolla) a 6s788; 5º Mauricio Lambiris (Corolla) a 8s676; 6º Julián Santero (Focus) a 12s391; 8º Emmanuel Cáceres (Focus) a 13s225; 9º Fabián Yannantuoni (Tipo) a 15s204 y 10º Luis José Di Palma (408) a 15s580.



ASI SE ORDENAN

Luego de seis fechas, así están las principales ubicaciones de los campeonatos:

Clase 2: Ever Franetovich 165 puntos; Agustín Herrera 162; Nicolás Posco 132; Sebastián Pérez 130; Gastón Iansa 116; Julián Lepphaille 110; Gerónimo Núñez 97; Gastón Grasso 96; Joel Borgobello 83 y Juan Pablo Pastori 77.

Clase 3: José Manuel Urcera 146 puntos; Juan Pipkin 141; Facundo Chapur 127; Leonel Pernía 123; Emanuel Moriatis 122; Mauricio Lambiris 114; Fabricio Pezzini 110; Mariano Pernía 91; Luis José Di Palma 90 y Carlos Okulovich 81.

Próxima fecha (séptima): se disputará el fin de semana del 2, 3 y 4 de agosto en el autódromo de Oberá, provincia de Misiones.