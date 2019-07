Un problema serio Locales 15 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

En el año 2012 se realizó en nuestra ciudad una charla técnica en relación a estudios hechos sobre la calidad de las aguas de napa subterráneas en nuestra zona, su análisis y de los efluentes; y en una segunda parte se trató el tema de la incidencia del relleno sanitario sobre las mismas.

En ese encuentro, se destacó que el agua de red (suministrada por ASSA) cumple con la ley que hay en la provincia de Santa Fe. Además se mencionó que el Código Alimentario ha bajado el límite de arsénico (para agua en consumo humano) a 0,01 mg/litro tomando como referencia la OMS.

Según estos estudios desarrollados, en Rafaela estamos en 0,03 mg/l. permitidos por la Ley provincial que todavía no se ha modificado en la línea del Código Alimentario.

En cuanto al agua extraída de napas subterráneas con bombeador domiciliario, el agua de pozo de Rafaela tiene valores muchísimo más altos. Desde 0,05, también 0,10 o 0,15 mg/l". Respecto de secuelas en la salud de la población, se estima que el arsénico es acumulativo, no trae un daño inmediato. El organismo lo va incorporando y con el tiempo puede traer problemas de piel y cáncer. El arsénico no existe por contaminación humana, sino que ya existe en la naturaleza por las características geológicas de nuestra zona.