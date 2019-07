El Súper 20, en septiembre Deportes 15 de julio de 2019 Redacción Por BASQUET

El próximo 23 de septiembre arrancará el Súper 20 de la Liga Nacional de Básquetbol. ¡El torneo se va extender hasta el 20 de octubre! Seguirán siendo 4 grupos de 5 equipos, pero ya no habrá cruces de 4to contra 5to y sólo jugarán 1ro con 2do, cruzados. Lo que aún no se sabe es si las series van a ser al mejor de 2 o 3 encuentros. Los cuatro ganadores irán a un Final Four que se jugaría el 20 de diciembre. El campeón pasará a la Sudamericana. La Liga Nacional comenzará el 3 de noviembre y la Fase Regular se extenderá hasta el 5 de mayo. El formato será el mismo de este año, aunque cambiarán sustancialmente los playoffs. Al campeonato sólo aspirarán los ubicados entre el puesto 1 y el 8. En tanto, del 9no al 16to jugarán una Liguilla Copa Internacional (se irán sumando los que vayan quedando eliminados). El campeón también irá a la Liga Sudamericana. Por su parte, el 2do y el 3ro accederán al InterLigas, certamen que se volverá a jugar. Será el primero del año y se llevará a cabo durante el Mundial. Por ende, se desarrollará entre agosto y septiembre. Serán 8 equipos, 4 de Argentina y 4 de Brasil. Los mismos no deben participar posteriormente de la Champions League (torneo que reemplazará a la Liga de las Américas), ni en la Sudamericana. Vale destacar que habría dos grupos de 4 en sede única con la disputa de tres partidos por club. En el medio se jugará la Champions League (en principio entre 17 de octubre al 10 de marzo), con la presencia de San Lorenzo de Almagro, Instituto de Córdoba, y un tercero a elección. Quimsa es una opción concreta. En tanto, del 1° de octubre al 13 de diciembre se disputará la Sudamericana.