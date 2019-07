Doble frustración albiceleste Deportes 15 de julio de 2019 Redacción Por MUNDIAL DE HOCHEY SOBRE PATINES

El hockey sobre patines se quedó con las ganas, en una jornada que podía haber sido histórica y terminó en una doble frustración. Por un lado, los varones perdieron la copa contra Portugal en el Palau Blaugrana, al empatar 0-0 en el tiempo regular y luego caer 2-1 en la definición por penales. Más temprano, las mujeres también cayeron, 8-5 en el encuentro decisivo contra España. El seleccionado masculino venía de sacar en semifinales a Francia con un 3-0. Ganador en 1978, 1984, 1995, 1999 y 2015, no pudo festejar en un durísimo cruce frente a los lusos, ganadores de 16 coronas (la última había sido en 2003, como locales). Ambos equipos se habían enfrentado ya en la primera rueda y el encuentro terminó con un empate 1-1. Argentina no pudo aprovechar ni uno de los tres penales de los que dispuso (uno en el primer tiempo y dos en el alargue) y así, al no quebrar el cero, tuvo que ir a la definición. Allí, prevaleció la mayor efectividad de los portugueses. Antes Las Águilas, campeonas en 1998, 2002, 2004, 2010 y 2014, no pudieron tomarse revancha. Las ibéricas las habían eliminado en las últimas dos copas del mundo: en 2017 les ganaron en la final, mientras que el año anterior había sido en la semi. Ahora, fueron las que frustraron el sueño otra vez en el encuentro decisivo.