El Boleto Educativo no rige en vacaciones

La Municipalidad de Rafaela, a través del Sub Departamento Transporte Público, recordó a los alumnos beneficiarios del Boleto Educativo Gratuito que durante el período vacacional no estará habilitado el pase libre en las unidades que prestan el servicio de transporte público municipal.

Contemplando lo dispuesto en la Ordenanza N° 4.824, los alumnos de los niveles primario, secundario, terciario y universitario gozarán del beneficio durante el cronograma escolar en turnos y contra turnos.

Por ende, y teniendo en cuenta que esta semana se inició del receso escolar de invierno, los estudiantes primarios, primarios con contra turno y doble turno, secundarios y secundarios con doble turno no tendrán pase libre desde el 8 hasta el 21 de julio inclusive. A su vez, los estudiantes terciarios - universitarios y estudiantes que viven fuera de Rafaela no gozarán del beneficio entre el 8 y el 13 de julio inclusive.

Vale aclarar que los niveles educación profesional y docente continuarán con el pase liberado en cualquiera de las 5 líneas de minibuses y que los estudiantes que deseen utilizar el servicio podrán hacerlo abonando el costo de un pasaje normal.