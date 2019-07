Fernández niega que Cristina se esconda Nacionales 15 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 15 (NA).- El precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, negó ayer que su compañera en la fórmula, Cristina Kirchner, esté "escondida" durante la campaña, y señaló como prueba el acto "para 15.000 personas" que la ex jefa de Estado brindó el sábado en Río Gallegos. "Nos hemos dado dado un diseño de campaña donde ella va a algunos lugares y yo voy a otros. Ella está haciendo un trabajo muy serio a partir del libro, transmitiendo lo que cree", destacó el ex jefe de Gabinete.

En diálogo con Radio 10, Fernández advirtió sobre la "campaña sucia" que, a su entender, el oficialismo está llevando a la práctica para mellar las chances electorales del peronismo.

"La campaña sucia es una práctica muy propia de (Jaime) Durán Barba y de (Mauricio) Macri. No hacen comunicación política sino que hacen manipulación social. Entonces construyen falsas imágenes sobre la base de mentiras que incitan a la gente", planteó.

No obstante, resaltó que "entre el discurso que construye el macrismo y la realidad hay una brecha importante".

"Hay otra cosa que pasa que es que la gente después va a supermercado", puntualizó, al hacer foco en la inflación y la caída del consumo.

"Los diarios le hacen creer a la gente que estamos parejos, a la par", indicó, dando a entender que discrepa con esta estimación de intención de voto.

Por otro lado, Fernández se despegó de las recientes declaraciones del economista Guillermo Nielsen, un hombre de consulta permanente suya en temas vinculados a deuda externa, que había cuestionado al candidato a gobernador del Frente de Todos, Axel Kicillof, por su desempeño en el manejo de la renegociación de la deuda con los holdouts cuando era ministro de Economía.

"Si Nielsen piensa que Kicillof es un ignorante, respeto su opinión, pero no la comparto para nada", enfatizó, y aclaró que sus colaboradores económicos más directos son Cecilia Todesca y Matías Kulfas, y no Nielsen. .

Al respecto, agregó: "Tengo la mejor opinión de Axel. Si hay algo que está lejos de Axel es la ignorancia".