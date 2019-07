Un flojo Ben Hur perdió en Rosario Deportes 15 de julio de 2019 Redacción Por En el partido de ida del certamen provincial, la BH no mostró un buen nivel y perdió 1 a 0 en su visita a Central Córdoba en el Gabino Sosa. Alfredo Trejo, de cabeza y promediando el primer tiempo, le dio el tanto del triunfo al Charrúa. Antes, Gustavo Mathier tuvo que salir por lesión y es duda para la revancha del próximo domingo en el Néstor Zenklusen.

FOTO PRENSA BEN HUR SERIE ABIERTA. El equipo de Ben Hur que ayer cayó por la mínima en Rosario ante el Charrúa.

Ben Hur mostró una pobre versión ayer en Rosario. A diferencia de los anteriores encuentros ante Atlético y Unión de Santa Fe por este mismo certamen, la BH estuvo lejos de ser un equipo protagonista y se volvió con las manos vacías del Gabino Sosa, al perder 1 a 0 ante Central Córdoba en el partido de ida de una de las semifinales de la Copa Santa Fe. Lo bueno es que más allá de el flojo rendimiento y de la derrota por la mínima diferencia, la serie continúa abierta de cara a la revancha del próximo domingo en barrio Parque, donde el Lobo viene mostrando una localía fuerte y un juego convincente.

En líneas generales, el trámite de ayer fue bastante parejo, disputado, luchado y malo en varios momentos del partido, y más teniendo en cuenta el mal estado del campo de juego. No se generaron muchas chances de gol, pero el local acertó en una de las pocas llegadas de pelota parada y esa fue la diferencia que hubo en el encuentro. De todos modos, a los pocos minutos de partido, un cabezazo de Castellano, tras un buen servicio de Ochoa, obligó a una gran respuesta del portero local, en un buen inicio de la visita. Luego, se produjo el otro dato negativo en el Lobo, ya que 10' después. Gustavo Mathier, una pieza importante del equipo y que luego de esta serie se irá a Unión de Sunchales, sufrió una molestia muscular y no pudo continuar jugando, siendo reemplazado por Leandro Sola. De a poco, el local empezó a tener más el balón, aunque sin generar peligro, ante un Ben Hur que era algo impreciso y no podía generar juego. Y en una de las pocas llegadas al arco rival, en media hora de juego, a la salida de un córner, Alfredo Trejo le ganó en las alturas a Besaccia y con un cabezazo de emboquillada, superó la estirada algo tardía de Cascote Astrada -pudo haber hecho algo más, ya que aparentemente no tuvo una buena visión, molestado en parte por el sol-.

Lo del segundo tiempo fue más de lo mismo. Trullet puso en cancha a Pavetti por Escalada buscando más generación y llegada al arco rival, pero a Ben Hur le siguió costando todo, dependiendo mucho de alguna genialidad de Ochoa como para tratar de llegar con claridad. No obstante, el ex Peñarol intentó despertar a su equipo con diagonales y algún remate de media distancia, pero casi nunca pudo desequilibrar y tener profundidad. Ya en los minutos finales, Yassogna, en un mano a mano, se perdió el segundo de manera increíble, lo que hubiese significado que el panorama del elenco rafaelino se complique aún más. Y en una de las últimas, Alemandi casi encuentra el empate con un remate cruzado apenas desviado, en una de las pocas que tuvo la visita de real peligro. Aunque lo más justo hubiese sido un empate, Ben Hur tuvo una desatención que le costó la derrota y disputó uno de los partidos más flojos de la temporada. Igualmente, mantiene las esperanzas de ser finalista, y si recupera el nivel de los anteriores partidos en casa, las chances serán aún mayores ante un rival que no mostró ser superior.



¿LLEGARA?

Sabido es que el Flaco Mathier ya arregló su incorporación a Unión de Sunchales para disputar el próximo Federal A. El defensor-volante se sumará el próximo lunes al plantel de Marcelo Milanesse, aunque habrá que ver si el jugador podrá disputar su último partido con la BH y dentro del campo de juego, ya que es su deseo. Por lo pronto, será una de las dudas del equipo de cara al partido de vuelta del domingo que viene, ya que el jugador sintió una molestia muscular en el gemelo izquierdo cuando saltó a cabecear con un rival. Se dice que puede llegar a ser una contractura, aunque habrá que esperar los estudios médicos en las próximas horas, y de confirmarse esto sería muy complicado que pueda estar a disposición. De todos modos, conociéndolo a Mathier, hará todo lo posible como para poder ser de la partido y tener una despedida del club como se merece. Mientras tanto, Unión continúa buscando más jugadores de Ben Hur, ya que Luciano Kummer y Leandro Sola son otros dos nombres que le interesan sumar el nuevo entrenador del Bicho verde.