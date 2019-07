Quiere un cierre sin sorpresas Deportes 14 de julio de 2019 Redacción Por CRAR recibe hoy a Los Pampas y más allá de tener un pie y medio adentro de la próxima fase pone lo mejor para quedarse con la victoria y no depender de nadie.

FOTO J. BOTTO SE ESCAPA. / Andrés Passerini se afirmó en el primer equipo del "Verde".

El triunfo que consiguió CRAR el último martes ante Logaritmo, en el postergado de la fecha cuatro de la Reubicación del Torneo Regional del Litoral, lo metió entre los seis que se están clasificando al Reclasificatorio Regional A, en donde competirán ocho equipos (se le suman el 7° y 8° del Top8) por cuatro plazas para jugar en 2020 en el primer nivel del TRL.

Depende de sí mismo y si hoy le gana a Los Pampas, el último con sólo un punto, nadie le podrá arrebatar su lugar. Es por ello que el Head Coach, Cristian Martino, escogió poner todo el potencial de cara a este último juego, sobre todo teniendo en cuenta que luego tendrá dos fin de semanas sin actividad.

La formación inicial que presentará CRAR tendrá los siguientes jugadores: Andrés Passerini, Federico Monzón y Jonatan Viotti; Franco Davicino, Federico Davicino; Facundo Aimo, Manuel Mandrille y Mariano Ferrero; Ricardo Brown y Pablo Villar (cap.); Leonardo Sabellotti; Matías Bustamante, Santiago Kerstens y Tomás Lavalle; y Bernardo Mateo Villar.



Los partidos de este domingo (16hs): CRAR vs Los Pampas (Javier Villalba), UNI Rosario vs Tilcara (Emilio Coll), Provincial vs La Salle (Yulita), Logaritmo vs Caranchos (Agustín Monge), UNI Santa Fe vs Alma Juniors (Emilio Traverso).



Las Posiciones: Universitario Rosario 39 puntos; Provincial 28; La Salle 23; CRAR 21; Alma Juniors 21; Los Caranchos 21; Universitario Santa Fe 18; Tilcara 15; Logaritmo 13; Los Pampas 1.



SE DEFINEN LOS OTROS DOS

En el TOP 8 define este domingo los cruces del 5to al 8vo puesto. Los dos primeros clasificados ingresarán al Interior organizado por la UAR, y los dos últimos serán de la partida, junto con los primeros seis de Reubicación, para disputar el Reclasificatorio Regional “A”.

CRAI vs. Paraná Rowing (Poggi)

Estudiantes de Paraná vs. Santa Fe Rugby (Spirandelli)



OLD RESIAN Y JOCKEY

JUGARAN LA GRAN FINAL

En una Bombonerita del Parque Independencia que contó con un gran marco de público se disputaron en a la tarde de ayer las semifinales del Top 8 del Torneo Regional del Litoral y quedaron definidos los finalistas. Jockey Club y Old Resian definirán, el próximo domingo 21, el título de campeón.

El elenco ‘verdiblanco’ derrotó al multicampeón Duendes por 31 a 28 mientras que el ‘Tricolor’ superó a Gimnasia y Esgrima por 21 a 17.