Agustín Canapino en el Stock Car Deportes 14 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Agustín Canapino volverá a formar parte de una carrera de Stock Car brasileño para la quinta fecha de la temporada, que se realizará en Santa Cruz Do Sul el fin de semana del 20 y 21 de julio.

Por esta razón, el piloto de Arrecifes estará ausente en la sexta fecha del Súper TC2000 que visitará la provincia de Salta, donde este fin de semana, el piloto arrecifeño compite en el Top Race.

Canapino contó detalles de cómo se tomó la sorpresiva decisión y de cómo será esa experiencia.

"Asi lo decidieron General Motors y Chevrolet, a quienes les agradezco la posibilidad de mostrarme fuera del país y de aprender, que es lo que más me importa. Es una muy linda posibilidad que se presentó y decidí aprovecharla", explicó Agustín.

"Carlos Zarlenga, el CEO de General Motors, a quien le debo la participación en IMSA también y está en Brasil, me está dando las oportunidades que nunca tuve, ya que nunca corrí en Karting y mucho menos poder irme a correr afuera, por una cuestión económica", señaló el piloto de Arrecifes. (Fuente: Campeones).