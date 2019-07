Leonel Larrauri fue el más veloz en San Luis Deportes 14 de julio de 2019 Redacción Por CANELA Y BONOMO CORREN EN EL TN

PRENSA APAT LEONEL LARRAURI. El piloto de Granadero Baigorria con el Honda New Civic.

Leonel Larrauri (Honda New Civic) se quedó ayer con el mejor tiempo en la clasificación que realizó la Clase 3 del Turismo Nacional en el autódromo "Rosendo Hernández" de San Luis.

En el trazado de la capital puntana, donde se lleva a cabo la sexta fecha de la temporada, el piloto de Granadero Baigorria logró superar a Juan Pipkin (Chevrolet Cruze) y Alfonso Domenech (Ford Focus).

La actividad para la divisional mayor del TN se reanudará esta mañana con la disputa de las dos series, en tanto que se cerrará a partir de las 13:30 con la puesta en marcha de la final en el circuito de 4.500 metros de extensión.

Clase 3 (clasificación): 1º Leonel Larrauri (New Civic), en 1m36s721, a un promedio de 167,492 Km/h; 2º Juan Pipkin (Cruze) a 99 milésimas; 3º Alfonso Domenech (Focus) a 494; 4º Emanuel Moriatis (Focus) a 535; 5º Mauricio Lambiris (Corolla) a 583; 6º José Manuel Urcera (New Civic) a 666; 7º Fabricio Pezzini (Corolla) a 734; 8º Luis José Di Palma (408) a 747; 9º Julián Santero (Focus) a 765; 10º Facundo Chapur (Focus) a 785; 11º Matías Muñoz Marchesi (Tipo) a 808; 12º Jerónimo Teti (Cruze) a 810; 13º Mariano Pernía (Cruze) a 864; 14º Leandro Carducci (Focus) a 877 y 15º Fabián Yannantuoni (Tipo) a 1s043.



SERIES DE LA CLASE 2

También se realizaron ayer las dos series de la Clase 2, que había clasificado el viernes, las que arrojaron los siguientes resultados:

Primera serie (6 vueltas): 1º Gastón Grasso (Etios), en 10m13s063, a un promedio de 158,548 Km/h; 2º Gerónimo Núñez (March) a 752 milésimas; 3º Agustín Herrera (Clio) a 3s123; 4º Walter López (March) a 3s556; 5º Ever Franetovich (Palio) a 3s827; 6º Julián Lepphaille (Etios) a 4s945; 7º Marcos Fernández (March) a 5s304; 8º Matías Signorelli (March) a 8s364; 9º Renzo Testa (Palio) a 12s205; 10º Alejandro Weimann (Etios) a 12s911... 15º Agustín Bonomo (DS3) a 22s234.

Segunda serie (6 vueltas): 1º Sebastián Pérez (Onix), en 10m15s306, a un promedio de 157,970 Km/h; 2º Joel Borgobello (Trend) a 598 milésimas; 3º Gabriel Scordia (Kinetic) a 1s084; 4º Facundo Leanez (Etios) a 3s493; 5º Gastón Iansa (Kinetic) a 5s051; 6º Agustín López Donzelli (Clio) a 7s926; 7º Miguel Ciaurro (Trend) a 8s521; 8º Alejandro Valderrey (Palio) a 8s649; 9º Damián Kirstein (208) a 9s360; 10º Joel Gassmann (Kinetic) a 10s529... 15º Juan Ignacio Canela (Etios) a 20s605.

Cronograma: hoy se desarrollará esta programación, a las 09:50 primera serie Clase 3 (6 vueltas); a las 10:20 segunda serie Clase 3 (6 vueltas); a las 12:30 final Clase 2 (16 vueltas ó 35 minutos) y a las 13:30 final Clase 3 (20 vueltas ó 40 minutos).