Cristina acusó al Gobierno por una "campaña sucia"

BUENOS AIRES, 14 (NA). - La senadora nacional y precandidata a vicepresidenta por el Frente de Todos, Cristina Kirchner, retomó ayer su modo de hacer campaña con la presentación de su libro "Sinceramente" en la ciudad santacruceña de Río Gallegos, ocasión en la que denunció que hubo "campañas sucias y muy violentas por parte del Gobierno y del oficialismo" durante las últimas semanas.

Después de su viaje a Cuba, en donde visitó a su hija, Florencia, la referente opositora acusó al oficialismo de llevar adelante "campañas sucias y muy violentas" contra su espacio, principalmente contra La Cámpora.

"A mí me tiene muy preocupada porque las campañas sucias surgen cuando no tenés propuestas o cuando mentiste mucho y tenés que ocultar", sostuvo la legisladora nacional.

Y agregó: "Por otro lado está lo violento. Cuando dicen `los jóvenes de esa agrupación son narcotraficantes´ o que `los otros son marxistas y comunistas´, genera prejuicio y eso genera violencia sobre las personas a las que se prejuzga".

De esta manera, Cristina Kirchner rechazó las acusaciones que realizaron en las últimas semanas el precandidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, y la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal.

Al respecto, la ex mandataria consideró que se trata de "objetos planificados" y agregó: "Enfrentamos una nueva campaña en la que ya no pueden hacer promesas. Algunos dicen que no cumplieron las promesas y ahí yo hago una diferencia entre promesas y mentiras".

"Hay una diferencia entre lo que se dijo y lo que pasó. Si lo pensás racionalmente, ¿qué otra cosa que campaña sucia y violenta pueden hacer? ¿Qué pueden mostrar, qué pueden decir? Si se trata de campaña sucia y violencia, creo que estoy en el podio por haber sido la más atacada. A mí me preocupa más la situación del otro, la mía ya no me importa. Lo mío es anecdótico cuando 8 o 10 personas mueren de frío en Buenos Aires. Eso hay que cambiarlo", subrayó.

A la vez, la líder de Unidad Ciudadana también envió un mensaje al postulante a vicepresidente por Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, quien pregona la necesidad de que en el país haya "un capitalismo moderno, inteligente, que defienda la industria nacional, que exporte y que abra los mercados".

"¿Estos se dicen capitalistas cuando nadie puede consumir nada? Conmigo había capitalismo en la Argentina, no me jodan más con eso del capitalismo", lanzó la ex jefa de Estado.