El rol del campo para reanimar la economía

Diversos indicadores -divisas, empleo, recaudación y actividad- muestran al sector agroindustrial como reactivador de una economía golpeada. La agroindustria se recupera de la sequía con una cosecha récord, con un impacto positivo que se ve reflejado en distintos sectores.

"El agro se muestra como uno de los únicos sectores que motoriza una reactivación de la economía mediante una serie de señales relacionadas al ingreso de la cosecha", sostuvo en un informe Agrofy News.

Mientras que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del Indec manifestó que las ramas de actividad con mayor incidencia en la contracción interanual en abril de 2019 fueron "Comercio mayorista, minorista y reparaciones" e "Industria manufacturera", en contraposición, "Agricultura, ganadería, caza y silvicultura" es el sector con mayor incidencia positiva.

Esta mejora en la actividad tiene que ver con el ingreso de una cosecha récord, que el Gobierno estima en al menos 145 millones de toneladas. Se trata de un volumen 33 millones de toneladas superior al alcanzado durante el ciclo anterior, cuando la campaña estuvo afectada por una sequía histórica.

El otro aspecto que se destaca del ingreso de la cosecha récord es la mayor cantidad de empleo que demanda el agro.

Desde el Ministerio de Producción y Trabajo destacaron que los mayores incrementos interanuales se dieron en explotación de minas y canteras (+3,7%), agricultura (+2,6%), enseñanza (+1,5%) y pesca (+1,2%).

Viendo los asalariados registrados del sector privado según rama de actividad, el rubro "Agricultura, ganadería, caza y silvicultura" fue el que mayor cantidad de empleos creó.

La variación absoluta fue de 8.500 trabajadores contra abril del año pasado. Un informe de Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) muestra que las cadenas agroalimentarias generan 1 de cada 6 empleos en la Argentina.

Además hay que tener en cuenta el impacto que tiene la agroindustria sobre otros sectores, como transporte, construcción o servicios.

En tanto, el INDEC precisó que las exportaciones se incrementaron principalmente por las mayores ventas de porotos de soja excluidos para siembra (406 millones de dólares); maíz en grano (US$ 309 millones); aceite de soja en bruto (US$ 136 millones) y carne bovina, deshuesada, congelada (US$ 89 millones de dólares), entre otras.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) al anunciar la recaudación de junio, reveló que los derechos de exportación aportaron al fisco $ 28.223 millones en junio y casi $ 141.800 millones en el primer semestre y en esos números también sobresale el aporte de la agroindustria.