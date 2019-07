Una primera fila de plata en Silverstone Deportes 14 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

PRENSA MERCEDES LOS TRES MEJORES. Hamilton (2º), Bottas (1º) y Leclerc (3º) en Silverstone.

Valtteri Bottas golpeó primero: más entonado desde el inicio del fin de semana, el finlandés de Mercedes privó a su compañero Lewis Hamilton de la pole delante de su público, en el Gran Premio de Gran Bretaña.

La definición entre los dos pilotos de la casa alemana, que hoy pintará de plata la primera fila, se dio por solamente 6 milésimas.

En la última fase de la sesión clasificatoria, Bottas estableció una mejor vuelta que Hamilton, quien cometió un error en su primer intento.

El quíntuple campeón del mundo no logró superar a su compañero tampoco en su segunda vuelta rápida y en consecuencia, la pole quedó para Bottas, que largará desde el mejor lugar esta mañana a las 10:10 (hora argentina).

El finlandés selló la cuarta pole esta temporada, luego de las conseguidas en China, Azerbaiyán y España, todas ellas delante de Hamilton, aunque el británico lo superó dos veces en carrera, en China y España.

"Trabajé mucho en mis salidas este año, sobre todo después de dos pequeños problemas y me siento con más confianza", aseguró el piloto de 29 años.

Su compañero también dispondrá de un elemento de motivación extra: una victoria le permitiría a Hamilton superar el récord que comparte en el GP de Gran Bretaña con el escocés Jim Clark y con el francés Alain Prost, con cinco triunfos cada uno.

Esa sería una forma de responder a las críticas que el quíntuple campeón del mundo recibió durante los últimos tiempos en su país por presunta falta de patriotismo, por residir entre Mónaco y Estados Unidos.

Hamilton no lo oculta, cruza los dedos para que las previsiones acierten y la lluvia sea invitada a la carrera y su aliada para una nueva victoria.

Pero sea cual sea el desenlace de este Gran Premio, no alterará la jerarquía en el Mundial de Pilotos, ya que Hamilton, el líder, cuenta con 31 puntos más que Bottas, 71 más que Max Verstappen (Red Bull) y 74 que Sebastian Vettel (Ferrari).

En el Mundial de Constructores, luego de 9 carreras, Mercedes cuenta con 135 puntos de ventaja respecto a Ferrari y 194 más que Red Bull.

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) logró el tercer registro, por delante de Verstappen y Pierre Gasly (Red Bull), en tanto que largará sexto Vettel.

Los Ferrari, que tomarán la salida con neumáticos blandos, más rápidos pero menos resistentes, adoptarán en esta carrera una estrategia diferente a los Mercedes y los Red Bull, que lo harán con intermedios.

El australiano Daniel Ricciardo (Renault), el británico Lando Norris (McLaren), el tailandés Alexander Albon (Toro Rosso) y el alemán Nico Hülkenberg (Renault) completaron el "top ten" en Silverstone.