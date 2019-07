Domingo de fútbol en la zona y del femenino en barrio Parque Deportes 14 de julio de 2019 Redacción Por El Apertura del segundo grupo liguista pone en juego su quinta fecha. Se reanuda la C y también juega el Femenino, en cancha de Ben Hur. Todos los partidos.

FOTO ARCHIVO EN MOISES VILLE. / Moreno de Lehmann visita a Tiro Federal en busca de una nueva alegría.

La Primera A no tendrá acción este fin de semana, luego de la definición del torneo Apertura ganado por 9 de Julio el domingo pasado, y en la jornada de hoy solo habrá acción en la Primera B y Primera C de Liga Rafaelina de Fútbol.

En la B se jugará la quinta fecha del torneo Apertura, que tiene a Bochófilo Bochazo liderando la zona Sur y a Argentino de Humberto en la zona Norte.



ZONA SUR

San Martín vs Bochazo (Silvio Ruiz), Libertad E.C. vs Dep. Josefina (Claudio González), Atlético María Juana vs Zenón Pereyra (Franco Ceballos), La Hidráulica vs Atl. Esmeralda (Sebastián Garetto). Libre: Santa Clara



Las Posiciones: Bochazo 10, puntos; Josefina 9; La Hidráulica 9; Santa Clara 5; San Martín 4; Atlético (MJ) 3; Atl. Esmeralda 3; Libertad E.C. 1; Zenón Pereira 0.



ZONA NORTE

Dep. Bella Italia vs Arg. Humberto (Rodrigo Pérez), Tiro Federal vs Moreno de Lehmann (Darío Suárez), Independiente de Ataliva vs Dep. Aldao (Guillermo Vacarone), Arg. Vila vs Sp. Roca (Mauro Cardozo). Libre: Ind. San Cristóbal.



Las Posiciones: Arg. Humberto 9, puntos; Sp. Roca 7; Arg. Vila 7; Ind. San Cristóbal 6; Dep. Bella Italia 4; Moreno 4; Tiro Federal 3; Dep. Aldao 2; Ind. Ataliva 2.



PRIMERA C

Este domingo se reanuda la actividad tras la suspensión por duelo (fallecimiento de Lucas Gutiérrez, jugador de Sportivo Aureliense) y será con la disputa de la segunda fecha del torneo Clausura.

Los cruces: Dep. Susana vs San Isidro (Javier Simoncini), Belgrano vs Juv. Unida (Ariel Gorlino), Def. de Frontera vs Sp. Aureliense (Guillermo Tartaglia).



Las Posiciones: Sp. Aureliense 3, puntos; Juventud Unida 3; Dep. Susana 3; Belgrano 0; San Isidro 0; Def. de Frontera 0.



JUEGA EL FEMENINO

El torneo Femenino también tendrá acción en la jornada de hoy y será con la disputa de su cuarta fecha del torneo Apertura, encuentros programados para jugarse en cancha de Ben Hur.

En primer turno, 9:30 hs, jugarán Defensores de Frontera vs Argentino Vila, luego (11 hs) lo harán 9 de Julio vs La Hidráulica y posteriormente, 12:30 hs, la Ben Hur vs Sportivo Norte. Libre: Atlético de Rafaela.



Las Posiciones: Atlético de Rafaela 7, puntos; La Hidráulica 6; Arg. Vila 6; Def. de Frontera 4; 9 de Julio 3; Sportivo Norte 0; Ben Hur 0.