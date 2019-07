Trigo: proyectan la mayor área sembrada en 18 años Locales 14 de julio de 2019 Redacción Por Se espera alcanzar una siembra de 6,6 millones de hectáreas, con un potencial de producción que superaría las 20 millones de toneladas.

FOTO INSTAGRAM P. BOCCO DEPARTAMENTO CASTELLANOS. Los primeros brotes de trigo ya se dejan ver en los campos de la zona.

La mayor superficie implantada de trigo de los últimos 18 años, con un rendimiento potencial mayor a las 20 millones de toneladas, se prevé alcanzar en la campaña 2019-2020, según un estudio de la Facultad de Agronomía de la UBA difundido ayer. El informe fue desarrollado por especialistas de la cátedra de Climatología y Fenología Agrícolas que prevén para el próximo trimestre a nivel agroclimático condiciones favorables para el crecimiento de los cultivos de invierno durante sus etapas vegetativas.

El reporte señala que los suelos pampeanos poseen altos niveles de humedad para la siembra del trigo 2019-2020, un "cultivo que este año podría volver a aumentar la superficie hasta alcanzar el pico más alto de los últimos 18 años".

Advierte que en algunas zonas hay suelos anegados que dificultan las labores de siembra, pero, al mismo tiempo, destaca que la situación comenzó a revertirse desde fines de junio y anticipa que, para los próximos meses, se prevén precipitaciones dentro de los valores normales, lo cual mejoraría la situación.

En el caso del trigo, se espera alcanzar una siembra de 6,6 millones de hectáreas, con un potencial de producción que superaría las 20 millones de toneladas. "A fines de junio, la superficie sembrada de trigo alcanzó casi el 61%. En algunas zonas, como el NOA y el centro-norte de Santa Fe, se completaron las labores de implantación con una reducción que obedeció a los excesos hídricos que ocurrieron desde marzo", dijeron en el reporte.

"En esta zona se estima un aumento de entre 10% y 15% en la superficie sembrada en relación a los datos del año pasado", sostuvo un productor del departamento Castellanos ante una consulta de este Diario. "Y eso que el año pasado había sido muy bueno", agregó como para dimensionar las expectativas que tiene el campo en esta región para la campaña de trigo.

Según el pronóstico climático trimestral elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional, para los próximos meses existe una probabilidad de lluvias superior a la normal en el norte y noreste del país, así como en el litoral atlántico.

En la zona central del país, en la región de Cuyo y en la Patagonia se esperan precipitaciones dentro de los valores normales.

Por otra parte, las condiciones actuales del fenómeno El Niño son débiles y de acuerdo con publicaciones del International Research Institute for Climate and Society, en el trimestre junio- julio-agosto existe un 66% de probabilidad de que se mantenga la fase Niño durante todo el invierno.

De todos modos, se señala que a la hora de analizar el impacto del ENOS sobre la agricultura, se observa que sólo es aplicable para algunas zonas y para algunos cultivos y específicamente para el trigo no sirve como herramienta de pronóstico en ninguna zona de la región pampeana.