¿Qué aprendimos de la independencia que lograron nuestros próceres…? Información General 14 de julio de 2019 Por Alicia Riberi A veces pienso que no somos capaces de tomar conciencia de lo que significó el sacrificio de aquellos hombres que con valor lucharon por una Patria libre. Hoy cada uno se preocupa por su bolsillo y su bienestar sin interesarse si la Patria se cae a pedazos.

La declaración de Independencia de la Argentina fue una decisión tomada el martes 9 de julio de 1816 por el Congreso de Tucumán, con la cual resolvió la formal ruptura de los vínculos de dependencia política de las Provincias Unidas del Río de la Plata con la monarquía española. A veces pienso que no somos capaces de tomar conciencia, de lo que significó el sacrificio de aquellos hombres que tuvieron el valor de luchar por una Patria libre, fueron capaces de tomar una decisión comprometida arriesgando sus propias vidas... qué diferencia a lo que somos hoy los argentinos. Hoy cada uno se preocupa por su bolsillo, por su bienestar y no les preocupa que la Patria se caiga a pedazos, no somos capaces de sacrificarnos, de tener paciencia y de colaborar para hacer de nuestra tierra una morada próspera en la que quepan todos sin egoísmos, en la que cada uno pueda desarrollarse en sus propios proyectos o ayudar a que otros lo logren. Vivir en una tierra libre nos la posibilidad de ser, de crecer, de proyectarnos, pero pareciera que nadie lo entiende, no hay memoria y si nos conviene somos amnésicos, somos capaces de borrar de un plumazo la devastación de nuestra argentina, porque nos asusta tener que sufrir un poco de carencias. Qué hipocresía, que falta de principios, que olvido de valores…qué queremos que aprendan nuestros jóvenes, que no importan los métodos para alcanzar lo que queremos, vale todo, robar, matar, olvidar, mentir, engañar.

Creo que nuestros niños y jóvenes merecen mucho más que eso, merecen ver referentes que luchen por una patria justa, limpia, grande y que les enseñen que solo hay un medio para lograr todo lo que queremos y es un trabajo honesto, sostenido, colaborativo.

No crece una Patria que pretende esconder sus errores, hacer como que nada pasó. Qué aprendimos de nuestros próceres del pasado…nada, absolutamente nada. Estamos próximos a las elecciones presidenciales y da tristeza ver lo que vemos…Quiero ver grandeza, quiero ver una justicia que funcione, quiero ver que los delincuentes estén presos y la gente honesta no tenga que esconderse detrás de rejas, que podamos decir lo que pensamos sin esperar represalias, quiero que la gente piense, razone y sea honesta a la hora de opinar. Qué es lo queremos para nuestros hijos y nietos…se debería recuperar la familia como institución activa y fundamental para lograr una sociedad sana que luche por la verdad, con firmeza, con tesón, con honestidad. Los periodistas no deben ser sancionados por decir lo que piensan, sino perdemos la democracia, perdemos la libertad y la libertad es el don más grande que nos ha dado Dios y por no saber usarlo llegamos a donde llegamos, a caminar por un pantano, por un suelo resbaladizo que no logra estabilizarse para que todos tengamos la posibilidad de caminar con firmeza hacia donde queremos, parecería que tenemos que caminar hacia donde nos quieren llevar y eso no es independencia…Yo quiero independencia de pensamiento y no que un grupo pretenda que haga lo que no quiero y sin respetar lo que pienso…La independencia la construimos entre todos , todos los días, sin presiones de ningún tipo, quiero una libertad sana y compartida…Ustedes, mis queridos lectores ¿Cómo conciben la independencia?

Finalmente valoro profundamente a todos los que lucharon de una u otra manera para edificar esta querida Argentina, que aunque hay quienes parecerían no querer levantarla, hay muchísimos que sí queremos.