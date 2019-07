Empleo: qué sectores ganaron con Cambiemos y cuáles perdieron Suplemento Economía 14 de julio de 2019 Redacción Por Si bien el empleo informal y los autónomos aumentaron, los puestos privados registrados en las empresas cayeron casi 90 mil desde fines de 2015. Los sectores que más empleo privado registrado perdieron fueron la industria y el transporte. Los que más ganaron fueron algunos servicios, como enseñanza y salud, así como los relacionados con la informática.

A más de tres años de gestión de Cambiemos, “pasaron cosas” en el mercado de trabajo. Entre diversas transformaciones, una para prestar atención es cuáles fueron los sectores que más empleo crearon y cuáles lo que más expulsaron. Nos focalizaremos en el empleo asalariado formal (o de calidad) en las empresas, que cuenta con series estadísticas continuas en el tiempo.

Para analizar la evolución del empleo de calidad, lo más fiable son las estadísticas del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que se publican mensualmente en base a datos administrativos de la AFIP. Es un registro de los empleados registrados de la totalidad de las empresas del sector privado; de ahí que no haya dudas sobre su veracidad. Por el contrario, los datos del empleo informal surgen de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, la cual contiene error muestral (relativamente alto cuando se pone la lupa sobre sectores específicos) por tratarse de una encuesta. Además, no hay datos de fines de 2015, debido a que el INDEC no los publicó en el marco de la llamada “emergencia estadística”.

Además de ser el empleo más deseable (el informal y el independiente son por lo general más precarios que el asalariado formal), poner el foco en el empleo asalariado formal permite hacer una radiografía por sectores (con los otros no se puede dado que el SIPA solo desagrega por sectores en los asalariados privados).

Los últimos datos disponibles de empleo de calidad corresponden a abril de 2019 y muestran una caída de 88.700 empleos registrados en las empresas en relación a diciembre de 2015. Se llega a esta conclusión utilizando la serie desestacionalizada (que permite comparar distintos meses corrigiendo por factores estacionales, por ejemplo, que en los meses verano hay siempre más trabajadores vinculados a hotelería y gastronomía que en el resto del año). Si contemplamos el crecimiento de la población –cerca de 1% al año- y medimos per cápita, el resultado es peor.



PERDEDORES: LA

INDUSTRIA A LA CABEZA

En materia de empleo, el sector perdedor es, por amplio margen, “Industria Manufacturera”, que registra una caída de más de casi 138.000 puestos de trabajo registrados (-11%) en los meses bajo análisis. A diferencia de otros sectores, que mostraron un rebote en 2017, el empleo en este sector prácticamente no dejó de caer en toda la gestión. De hecho, mostró caídas en 38 de los 40 meses de gestión macrista.

Este mal desempeño se debe a varios motivos, destacándose el impacto de la apertura comercial en sectores que contratan mucha mano de obra. Los últimos datos disponibles con un mayor nivel de desagregación son del tercer trimestre de 2018, y para ese entonces ya mostraban caídas importantes en relación al mismo trimestre de 2015 en sectores como indumentaria (-17,9%), calzado (-33,3%) o electrónica (-31,1%).

En segundo lugar, se encuentra la rama “Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones”, que destruyó 16.700 empleos registrados entre diciembre 2015 y abril 2019, es decir, una caída de 3%. El análisis desagregado muestra que la mayor merma de empleo, al menos hasta el tercer trimestre de 2018, fue la actividad de “Transporte Automotor de Pasajeros”, con una baja de 5.700 puestos de trabajo (-4,8%). Esto se vincula, principalmente, a la caída del uso de micros de larga distancia frente al aumento de la oferta de vuelos de cabotaje (el empleo en transporte aéreo, en el mismo período, creció 6,8% o +1.400 puestos de trabajo).

Por último, dentro de los principales perdedores se sitúa también “Comercio y Reparaciones”, con una caída de 17.100 puestos de trabajo privados registrados, confirmando un fuerte descenso (-3,9% o 46.000 empleos) en el último año.



GANADORES: AGRO,

CONSTRUCCION Y SERVICIOS

Por su parte, entre los ganadores se encontraron una serie de actividades algunas de las cuales suelen exhibir un comportamiento que responde poco y nada al ciclo económico, y que tienen una permanente tendencia a la suba, acompañando el crecimiento vegetativo (inclusive en las etapas recesivas). Estos son “Enseñanza”, “Servicios Sociales y de Salud” y “Servicios Comunitarios y Personales”, que en conjunto crearon cerca de 53.000 puestos de trabajo privados (+4,9%) durante la actual gestión. Por su parte, la Actividad Primaria (agro, ganadería y pesca) mostró una suba considerable, de alrededor de 15.000 puestos de trabajo adicionales (+4,6%).

La evolución de otro de los sectores importantes en materia de empleo, Construcción, fue muy cambiante durante la gestión. En junio de 2016 llegó a caer 12,8% (-59.000 puestos de trabajo), como consecuencia del freno a la obra pública luego del cambio de gestión. En octubre de 2017, coincidiendo con las elecciones –impulso a la obra pública y boom de créditos UVA-, el empleo registrado en la actividad crecía 11,5% (+47.000 puestos de trabajo). A partir de la corrida cambiaria en mayo de 2018, y como consecuencia de la reducción del gasto público y la desaceleración de los créditos UVA, el empleo volvió a caer. De todas formas, luego de cierto crecimiento a comienzos de 2019, abril aún se encuentra 5,2% por encima de los niveles de diciembre de 2015, medido en forma desestacionalizada.

Por último, vale destacar la evolución de uno de los subsectores que más creció durante los últimos años, informática, con una suba de 13,5% (12.400 nuevos empleos). Este rubro suele crear empleos cuyo salario es superior a la media, con fuerte salida exportadora y un elevado peso del empleo joven. (Fuente: www.chequeado.com)