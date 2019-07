Djokovic y Federer en la final de Wimbledon Deportes 13 de julio de 2019 Redacción Por LOS DOS MEJORES EN EL ALL ENGLAND

FOTO AFP ROGER FEDERER. Celebra su pase a la final.

Los dos mejores jugadores en césped, protagonizarán este domingo una final soñada en el court central del All England londinense, luego de salir airosos en sus respectivos juegos de semifinales.

Ayer, en el primer turno, el serbio Novak Djokovic, actual número 1 en el ranking ATP y vigente campeón de Wimbledon, logró acceder a la instancia decisiva tras su victoria frente al español Roberto Bautista Agut -verdugo del argentino Guido Pella- en cuatro sets, con parciales de 6-2, 4-6, 6-3 y 6-2.

Djokovic, de 31 años, sacó a relucir su talento en los momentos críticos ante un rival que lo había vencido en dos oportunidades este año, en los torneos de Doha y Miami.

El español, un año mayor, luego de caer en el primer set, levantó notablemente su juego en el segundo parcial y alcanzó la transitoria paridad, arriesgando siempre en la red.

Pero en los otros dos segmentos, Djokovic estuvo más preciso y aprovechó los errores no forzados de Bautista Agut para cerrar el partido sin demasiados sobresaltos.

"Nole" buscará mañana su quinto título en el Grand Slam británico frente a otro especialista en esa superficie, el suizo Roger Federer, que selló su pasaje al imponerse frente al español Rafael Nadal, por 7-6 (7-3), 1-6, 6-3 y 6-4.

Federer, que se midió por cuadragésima vez con Nadal, nunca antes había podido vencer al mallorquín en una semifinal de Grand Slam, objetivo que alcanzó a los 37 años, demostrando su plena vigencia en el circuito.

Luego de un comienzo equilibrado, que el jugador helvético resolvió en el tie break, en el segundo fue todo del español, pero la reacción de Federer en los dos siguientes parciales le otorgó un triunfo que ovacionó el público.

De esa manera, se tomó revancha de su eliminación en las semifinales del mes pasado en Roland Garros, cuando el español no le había dado chances en la tierra batida de París.

Federer, que se convirtió ayer en el tercer finalista de un torneo de Grand Slam de mayor edad, buscará contra Djokovic su noveno título en Wimbledon ante un estadio repleto, que disfrutará del mejor tenis en la hierba, que solamente pueden entregar Novak y Roger en el All England de Londres.