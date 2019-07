Macri le pidió a Córdoba repetir el triunfo de 2015

BUENOS AIRES, 13 (NA). - El mandatario Mauricio Macri pidió ayer al electorado de Córdoba repetir el acompañamiento que le brindó a Cambiemos en 2015, al presentar la fórmula presidencial del oficialismo nacional en esa provincia junto a su candidato a vicepresidente, el senador Miguel Pichetto.

"Acá nació el cambio, vino esa rebeldía contra el maltrato, la convicción de que los argentinos merecemos vivir mejor", resaltó Macri y pidió a los cordobeses tener "fuerza" para poder "de acá ir para arriba", al encabezar el primer acto de campaña en la provincia mediterránea desde el centro eventos Forja.

Allí, Macri y Pichetto en la presentación de la fórmula de Juntos por el Cambio estuvieron acompañados por los precandidatos a diputados nacionales Mario Negri, Soher El Sukaria, Hugo Romero, Leonor Martínez Villada y Luis Juez.

Sin la presencia del gobernador peronista Juan Schiaretti, de misión oficial en Madrid, el jefe de Estado destacó que ésta fue su visita número 19 a Córdoba y en un clima de campaña al compás del tradicional cuarteto cordobés, hizo un llamado a los dirigentes locales a tener "grandeza" como la "que tuvo el senador Pichetto para acompañarnos en esta tarea".

Además, les dijo: "Acá estamos, listos para emprender la época más grandiosa de nuestro país", y les pidió que salgan a "tocar timbre".

También se refirió a los inconvenientes dentro de Cambiemos antes de los comicios provinciales de este año y que concluyeron con una contundente reelección de Schiaretti.

"Los necesito por más que hayan pasado una elección y un problemita entre las tropas, eso ya pasó", enfatizó Macri.

Al concluir su alocución, el Presidente dijo: "Fuerza cordobeses, otra vez de acá para arriba, muchas gracias".

"Nunca estuvimos tan cerca de cambiar la historia para siempre; no es relato son hechos", reiteró después de agradecer a "los que pusieron el hombro en los momentos difíciles".

El contraste entre los "hechos" de su gestión y el "relato" del kirchnerismo es el eje central de su campaña.

Por su parte, Pichetto elogió la figura de Macri y entre otras afirmaciones dijo: "Hay que construir un capitalismo moderno e inteligente", tras pedir "no tenerle miedo a la economía" y al debate tras mencionar la crisis desatada con la estampida -por el momento contenida- del dólar.

En ese sentido, remarcó que se logró "estabilizar la economía, poner en el mercado políticas de incentivo al consumo" y subrayó la trascendencia del acuerdo Mercosur-UE para la Argentina, remarcando los beneficios para el sector productivo. Por otra parte, pidió evitar volver "a la decadencia y a la frustración" y al mismo tiempo abogó por la "unidad" de los argentinos.

En tanto, Negri presentó a Pichetto como "un gran amigo" y tras pedirle a los militantes presentes que se pusieran de pie, destacó que "el senador tomo una decisión histórica, no dejar las ideas del peronismo, sino abrazar la idea de un país para todos y no para pocos".

Negri aseguró que la que se viene "es una decisión de compromiso con el futuro de Argentina" e instó que "no volver nunca más atrás", en referencia a las próximas elecciones.

A su llegada al Aeropuerto Internacional de Córdoba, el jefe de Estado fue recibido por el presidente provisorio de la Legislatura, Oscar González, y el intendente de Córdoba, Ramón Mestre. También recibió el saludo del pastor evangélico y ex funcionario provincial José Sanz.