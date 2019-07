Nueva Zelanda también tiene a sus jugadores confirmados Deportes 13 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

El próximo sábado 20, Los Pumas se medirán en el estadio de Vélez ante Nueva Zelanda por la primera fecha del Personal Rugby Championship. Steve Hansen, entrenador de los All Blacks, confirmó el plantel que viajará a Buenos Aires. Viene Sonny Bill Williams, quien estuvo en duda por una lesión. Además Sam Cane será el capitán y Ben Smith el subcapitán.

Los únicos tres jugadores de Crusaders, campeón del Personal Super Rugby luego de derrotar a Jaguares, que estarán en el duelo ante el conjunto de Mario Ledesma serán Braydon Ennor, George Bridge y Sevu Reece. Los demás descansarán para sumarse más adelante y enfrentar a Sudáfrica, el 27 de julio. Shannon Frizzel será uno de los que no viajará por lesión.



Plantel de los All Blacks: Asafo Aumua, Dane Coles, Liam Coltman, Nepo Laulala, Atu Moli, Angus Ta'avao, Karl Tu'inukuafe, Ofa Tuungafasi, Brodie Retallick, Patrick Tuipulotu, Jackson Hemopo, Sam Cane, Vaea Fifita, Luke Jacobson, Dalton Papalii, Ardie Savea, Tj Perenara, Aaron Smith, Brad Weber, Beauden Barrett, Josh Ioane, Ngani Laumape, Anton Liener-Brown, Sonny Bill Williams, Braydon Ennor, Jordie Barrett, George Bridge, Rieko Ioane, Sevu Reece, Ben Smith.