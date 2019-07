22 Años para Cristian Aldana por corrupción de menores Policiales 13 de julio de 2019 Redacción Por El líder de la banda El Otro Yo fue acusado de “abuso sexual gravemente ultrajante y corrupción de menores” en cuatro casos.

FOTO LA CAPITAL CONDENADO. Aldana durante la audiencia de ayer, horas antes del veredicto.

El cantante y guitarrista de la banda de rock "El Otro Yo", Cristian Aldana, fue condenado ayer a 22 años de prisión por abuso sexual y corrupción de menores, en un fallo histórico de la Justicia. Más de un año después del comienzo del proceso judicial con Aldana en el banquillo de los acusados, se conoció el veredicto del Tribunal Oral en lo Criminal N°25. Así, el rockero, de 48 años, fue declarado culpable de los cargos que se le imputaban, después de que la Justicia validara el testimonio de las siete mujeres que denunciaron a Aldana por vejaciones durante sus adolescencias.

Tras mostrar un letrero casero con la leyenda "Sin defensa no hay juicio", Aldana pronunció sus últimas palabras antes del veredicto y sostuvo: "No soy culpable, no soy un violador, ni un abusador ni un violento". "Soy un trofeo de guerra, ser un músico del rock independiente con una clara solidaridad política con la música y las bandas me convierte en un trofeo de guerra", agregó el cantante, que también leyó un fragmento de la Biblia y pidió no estar presente en la lectura del veredicto. "Estoy convencido de que antes de que comenzara el juicio ya estaba condenado porque soy un condenado mediático", sostuvo Aldana, que permanece detenido desde diciembre de 2016, y añadió: "Yo me considero una persona de bien y quiero dormir en paz, yo estoy defendiendo mi verdad. Si no hago todo esto ya tendría que estar ahorcado en mi celda".

El músico fue condenado por cuatro de los siete casos que fueron denunciados, ya que uno había sido previamente desestimado por la Fiscalía y a dos se los consideró prescriptos. Los magistrados Gustavo Goerner y Rodolfo Bustos Lambert sentenciaron a Aldana a 22 años de cárcel, mientras que la jueza Ana Dieta de Herrero votó en disidencia, al considerar que el rockero debía ser condenado a 35 años de prisión. El próximo 6 de septiembre se conocerán los argumentos del fallo, que condena a prisión por primera vez en la historia del rock nacional a un músico por denuncias de abuso sexual efectuadas por sus seguidoras, en este caso, de la banda "El Otro Yo".

El fiscal Guillermo Pérez de la Fuente había pedido 35 años de prisión para Aldana, mientras que las querellas habían solicitado 40 y 20 años. Pérez de la Fuente se desempeñó con la colaboración de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) y la Dirección General de Orientación, Acompañamiento y Protección a las Víctimas (DOVIC). El pasado jueves 4 de julio los abogados del rockero -públicos- habían solicitado la absolución de Aldana y la nulidad del juicio, originado a partir de las denuncias de mujeres que declararon haber sido vejadas cuando tenían entre 13 y 18 años, en hechos aberrantes ocurridos entre 1999 y 2010.

El músico estaba procesado por los delitos de "abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante en concurso ideal con corrupción de menores reiterado en siete oportunidades". En mayo de 2016, la UFEM formalizó la denuncia penal contra el rockero por distintos hechos: la primera denuncia contra Aldana provino de su exnovia, quien reveló que empezó una relación con él cuando tenía 13 años y que duró hasta que cumplió 19. Después, se sumaron otras seis chicas, en su mayoría fans de "El Otro Yo", que describieron situaciones de abuso sexual por parte de Aldana y también dijeron que forzó a otras menores de edad a tener relaciones sexuales con él. Se espera que la defensa de Aldana apele el fallo.



“NO NOS CALLAMOS MAS”

Ariell Carolina Luján levantó un puño y celebró la condena a 22 años de Cristian Aldana, el hombre que abusó de ella desde los 14 hasta los 17. A su alrededor, un grupo de mujeres festejaba la condena a 22 años que recibió el músico con un grito que entró en la historia: "¡Ya no nos callamos más!". La querella contra el ex líder de la banda de rock El Otro Yo había pedido 35 años de prisión. Pero el Tribunal Oral Criminal N° 25 le dio finalmente una pena menor, aunque muy alta, que sobresale entre las causas previas por este tipo de delitos. "Me hubiera gustado que sean más años pero me voy satisfecha", comentó Ariell, de 29 años, la primera mujer en denunciar a Aldana. "Los violadores y femicidas tendrían que estar en cana de por vida. Pero este caso sienta un precedente para abusos sexuales en la infancia y violencia de género. Más allá de lo personal, que no se va a reparar, ayuda para que otras personas puedan hablar sin vergüenza y sin culpa", dijo Luján, y agregó: "El caso expone el machismo, pero sienta un precedente en el ámbito del rock y resquebraja el lugar del ídolo. Tenemos que romper estos silencios obligatorios. No queremos más a estos machos impunes".

Felicitas Marafiotti contactó a Aldana en 2001 a través de un chat del grupo. Tenía también 14 años cuando lo conoció personalmente en una orgía. Tras la condena al músico, comentó: "Hace un año y dos meses que estábamos en juicio y queríamos que terminara ya. Estamos contentas con la sentencia. Tenía 14 años, pasaron muchos años. Yo era una fan de la banda. Él estaba con menores de edad, abusaba sexualmente y la verdad que era un hecho que se veía en el ambiente". Para esta mujer, que ahora tiene 31 años, "esto es un precedente y estoy muy feliz por las chicas. Socialmente es gigante, es histórico. Hay millones de casos con este músico y con otros. No es fácil denunciar. No la pasamos bien haciendo todo el proceso de llegar a hoy. Fue desgastante, pero tuvimos mucho apoyo. Ahora siento alivio".