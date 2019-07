Detuvieron a un violador Policiales 13 de julio de 2019 Redacción Por ROSARIO

Un sospechoso fue detenido en las últimas horas acusado de ser el presunto violador serial que atacó al menos a ocho mujeres en los últimos cinco meses en la ciudad de Rosario. Según fuentes policiales, se trata de C. R. J., de 33 años, quien fue detenido en Pasaje Manso y Ovidio Lagos, en la zona sudoeste de la ciudad, por una orden de la fiscal de Delitos Sexuales Alejandra Raigal. La identificación se produjo en base al identikit que elaboraron los investigadores de acuerdo al testimonio aportado por las víctimas, informó La Capital de Rosario. Según los voceros, el presunto agresor quedará detenido e incomunicado a la espera de una ronda de reconocimiento por parte de las víctimas.

El primero de los hechos se registró en febrero pasado y el último en la madrugada de este miércoles, a pocos metros de la Facultad de Medicina, el cual tuvo como víctima a una adolescente de 17 años que describió la odisea en su cuenta de la red social Twitter. La joven dijo que el sujeto la amenazó con un arma, la llevó tras un árbol, y tras revisarle las pertenencias, la manoseó y la obligó a practicarle sexo oral. En todos los hechos, el atacante ató de pies y manos a las víctimas, a las que también les colocó un precinto en el cuello. En los primeros episodios, las violaciones fueron contra mujeres que quedaban solas al frente de comercios, aunque después los ataques se produjeron en la vía pública. A principios de julio pasado, la dueña de una veterinaria, que logró deshacerse de las ataduras que le había impuesto el abusador y amenazarlo con una tijera, para luego escapar, decidió hacer una campaña para alertar a otras mujeres. La mujer, llamada Jorgelina, publicó el caso en redes sociales: "Yo lo pude resolver porque tengo 42 años y sé como sacarme un tipo de encima. Pero una piba de 19 o 20 años no lo puede hacer. Hablando con la familia de la chica me di cuenta de que es la misma persona que me atacó. La misma. Y si alguien no lo detiene, si alguien no le pone freno, le va a seguir cagando la vida a otras mujeres".