"La Sub-25 fue una inyección anímica" Deportes 13 de julio de 2019 Por Martin Ferrero Pablo Villar habló tras la importante victoria lograda ante Logaritmo por 24-20. El capitán de CRAR hizo referencia al triunfazo conseguido pero también analizó el presente del equipo de Cristian Martino.

FOTO LA OPINION PABLO VILLAR. / El capitán de CRAR en el juego ante Logaritmo.

CRAR ganó un partido bisagra. En el pendiente de la cuarta fecha de la Reubicación del Torneo Regional del Litoral superó a Logaritmo de Rosario por 24 a 20, sumó cuatro puntos y se metió en puestos de clasificación para jugar el Reclasificatorio Regional A (certamen que se jugará del 3/8 al 14/9 a siete fechas + el final four de tres capítulos, del 28/9 al 12/10).

A una fecha del final de la Reubicación, el próximo domingo cierra con Pampas en Rafaela, el equipo conducido por Cristian Martino depende de sí mismo para quedar entre los mejores seis y poder pelear por la plaza en el máximo nivel del TRL para 2020.

Este sábado se jugarán las semifinales del Top8 y el domingo los cruces del 5° al 8° lugar, definiéndose así los dos equipos que bajarán con los seis de la Reclasificación para luchar por alguno de los cuatro lugares para el Top10 de la próxima temporada.

“La verdad que estamos muy contentos, por suerte se nos pudo dar la victoria que necesitábamos para poder quedar arriba y por cómo se dio el partido más contentos aún”.



-Se defendieron todo en los minutos finales, pero en el segundo tiempo jugaron mucho en campo propio…

-Si, fue un partido duro, en el ST defendimos muchísimo, tuvimos muchas pelotas de ellos en nuestras 22, con mucho pick and go, te saca piernas, no podes cerrar y por suerte lo pudimos defender bien y sacar adelante con la defensa.



-¿Se termina dando un torneo más complicado que lo de la cuenta?

-Fue un torneo bastante duro, hubo equipos que aparecieron, quizás años anteriores no eran tan complicados pero hoy en día están en un muy buen nivel, eso hizo que el torneo tenga un nivel muy parejo y que sea muy duro.



-Y apareció el recambio que tango se “reclamaba”…

-Los que estamos hace bastante tiempo es algo que esperábamos, que suban chicos con ganas, con buen juego, este año aparecieron muchos chicos, esa famosa Sub25 que se armó, ese grupo, fue una inyección anímica para los que estamos hace bastante en PS. Siempre es lindo, este año sumaron mucho y hoy de titular en primera entraron 7 u 8 chicos de titulares y eso es muy bueno.



SE JUEGAN LAS SEMIFINALES

Este sábado se jugarán las semifinales del Top 8 del Torneo Regional del Litoral 20 Aniversario TRL. Los encuentros se desarrollarán en La Bombonerita del Parque Independencia, desde las 14 hs.



Primer turno (14 hs): Duendes (2°) vs Jockey Club (3°) Referee: Mauro Rivera.

Segundo turno (16 hs): GER (1°) vs Old Resian (4°) Referee: Emilio Traverso.



Las finales del certamen serán el domingo 21 de julio en cancha del ganador del segundo partido (Gimnasia y Esgrima o el ‘Tricolor’).