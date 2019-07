Dujovne trató de transmitir tranquilidad a economistas Nacionales 13 de julio de 2019 Redacción Por Dujovne convocó a economistas de distintas consultoras para compartir un mejor clima de la economía. Antes, al presentar los datos de las cuentas públicas, dijo que los desembolsos del FMI se usaron para mejorar el perfil de la deuda argentina. Y rechazó críticas por el atraso cambiario al sostener que "hay un peso más fuerte porque hay más confianza".

FOTO NA MESA REDONDA. El ministro Dujovne con un grupo de economistas en el Palacio de Hacienda.

BUENOS AIRES, 13 (NA). - El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, se mostró ayer optimista con vistas al resultado electoral y brindó un panorama positivo, en una reunión con economistas de distintas consultoras. Según fuentes del encuentro consultadas por la agencia NA, el ministro brindó un mensaje "direccionado hacia el mercado".

Los economistas advirtieron a Dujovne que "aún no está todo resuelto y el actual "veranito" económico dependerá en los próximos meses "de la dinámica de las variables financieras y la situación electoral".

Un economista que participó del encuentro señaló que Dujovne "no mostró nada adicional a lo que se conoce" y destacó lo logrado en materia de solvencia fiscal, la magnitud del ajuste realizado y el cumplimiento de los compromisos con el Fondo Monetario Internacional". Indicaron que el ministro "bajó línea y trato de transmitir tranquilidad en cuanto a la dinámica de los gastos, la relación con las provincias y la composición de la deuda y su financiamiento", entre otros temas.

"Claramente hay un cambio de escenario por el viento de cola del sector externo, los nuevos permisos del FMI en el mercado de cambios y la polarización electoral y la baja del riesgo país", señaló.

Dujovne recibió a los economistas junto a los secretarios de Hacienda, Rodrigo Pena; de Política Económica, Miguel Braun; y de Finanzas, Santiago Bausili. En la reunión realizada en el Salón de Cuadros contiguo al despacho ministerial, participaron los economistas Daniel Marx, Gabriel Rubinstein, Marina Dal Poggetto, Ricardo Arriazu, Miguel Ángel Broda, Ernesto Schargrodsky, Marcos Buscaglia, Federico Muñoz, Javier Alvaredo y Miguel Kiguel.

Las fuentes revelaron que los funcionarios "están tranquilos y esperan que el veranito se prolongue, pero pensamos que la dinámica económica no está definida y la situación puede cambiar, según él, el resultado de las PASO".

"Esta paz cambiaria va a depender de la dinámica de la situación financiera y de si al gobierno se le complica el resultado de las paso, puede haber una búsqueda de toma de ganancias y ese riesgo está latente", indicó uno de los participantes consultados.



USO DE FONDOS

DEL FMI

Dujovne detalló como se utilizaron los US$ 18.400 millones de dólares que el Fondo Monetario Internacional (FMI) envió a la Argentina como desembolsos del crédito stand by que el país firmó con ese organismo. El FMI desembolsó US$ 7.600 millones en diciembre del año pasado y luego realizó otro giro por US$ 10.800 millones el 9 de abril último.

Dujovne explicó que la mayor parte de esos fondos se usaron para "pagar deuda que era más cara" y así mejorar el perfil de vencimientos.

Sostuvo que no hay mayor nivel de deuda sino un "reemplazo" de compromisos con acreedores privados por obligaciones con un organismo multilateral a una tasa más baja, con lo que se mejora la sustentabilidad de la deuda.

El ministro detalló que el Tesoro vendió US$ 3.000 millones a través de las subastas diarias de US$ 60 millones que realiza el Banco Central (BCRA) a su nombre.

Dijo que otros US$ 1.500 millones se vendieron directamente al BCRA: 1.100 millones fueron transferidos el 28 de diciembre, 200 millones el 21 de junio y otros 200 millones el 24 de ese mismo mes. Es decir que cambió US$ 4.500 millones en pesos y le quedaron US$ 13.900 millones.

Con esos US$ 4.500 millones pagó intereses por 1.900 millones y canceló capital con privados por otros 2.524 millones, y quedó un remanente de US$ 76 millones en moneda local.

Dujovne explicó que de los US$ 13.900 millones que le quedaron tras vender los dólares al BCRA, gastó 12.658 millones. Ese gasto fue detallado de la siguiente forma: US$ 4.923 millones en intereses y US$ 7.736 millones en capital, de los cuales 1.502 millones fueron a organismos financieros internacionales y el resto a pagar deuda privada, con un saldo de US$ 1.242 millones.

De la explicación de Dujovne se desprende que de los US$ 18.400 millones iniciales, se usaron U$S 17.082 millones y aún quedan US$ 1.318 millones en manos del Gobierno.



PESO MAS FUERTE

POR MAS CONFIANZA

Dujovne rechazó la posibilidad de que haya atraso cambiario y sostuvo que "hay un peso más fuerte porque hay más confianza y la economía se recupera". En medio de la campaña electoral y las críticas por parte de economistas respecto del nivel del dólar, el funcionario se refirió a la cotización del tipo de cambio al brindar una conferencia de prensa en la que anunció un superávit primario de las cuentas públicas.

"Hay un peso más fuerte porque hay más confianza", subrayó Dujovne en el Microcine del Palacio de Hacienda.

Según subrayó, es "un error de algunos economistas llamar atraso cambiario a la baja del dólar desde el punto más depreciado de la serie".

"Tratar de sostener ese tipo de cambio subvaluado generaría más inflación y más pobreza", apuntó. En ese sentido, resaltó que "hay que alcanzar un delicado equilibrio", mientras señaló: "Lo que hay acá es un proceso de reconstrucción de la confianza por el superávit, y porque la economía se recupera".