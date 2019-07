El Hospital tiene serios problemas para afrontar gastos de funcionamiento

El coordinador de Salud de la Municipalidad de Rafaela, Marcelo Gieco, y el presidente del Consejo de Administración del SAMCo, Martín Berger, expresaron su preocupación sobre el bajo presupuesto con el que cuenta el Hospital “Dr. Jaime Ferré” para atender diversas necesidades.

En este sentido, hicieron referencia a la desactualización de la partida correspondiente a gastos de funcionamiento, que es responsabilidad del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe y que “desde el año 2014 no se modificó de acuerdo al índice inflacionario, que aumentó en gran medida en los últimos cinco años”, dijo Gieco.

“Esta partida es por 720.000 pesos que se destinan a la compra del alimento que consumen las personas que están internadas. También incluye la empresa de seguridad y de limpieza, y los gastos de funcionamiento propiamente dichos”, explicó el funcionario.

Actualmente, “estos gastos representan 3.500.000 pesos. Para cubrir esta diferencia de 2.780.000 pesos, se pasa a deuda y se piden fortalecimientos para cubrirlas, que no llegan en el tiempo necesario. Todos los meses trabajamos con este desfasaje de dinero. A su vez, el desfasaje genera inconvenientes con los proveedores que, muchas veces, se niegan a continuar brindando las prestaciones al Hospital”.

Además, el Coordinador de Salud contó que otro de los efectos negativos es la especulación: “Contemplando que van a cobrar dentro de cuatro meses, los proveedores nos cobran los insumos con un sobreprecio, anticipándose a la inflación que aumentará durante ese tiempo y que incrementa el costo de los insumos que necesitamos sí o sí en el Hospital”.

Para ejemplificar lo limitada que resulta la partida, Martín Berger expresó que “el precio de la nueva empresa de seguridad supera al monto de la partida. Esto significa que si no nos aumentan en breve, esto puede ser peor”.

Además, agregó que “junto al director del Hospital, Jorge Bertram, enviamos una nota al Ministerio de Salud de la Provincia reclamando un aumento en la partida de gastos de funcionamiento. Esto lo hicimos hace un mes y aún no tuvimos respuesta”.



PROBLEMAS CON PRESTACIONES DE ALTA COMPLEJIDAD

Marcelo Gieco también informó que “tenemos un problema muy grande para la gente de Rafaela porque no nos están dando turnos para atender problemas que requieren alta complejidad. En el hospital de nuestra ciudad hay muchas prestaciones que no se pueden brindar, como los cirugías oftalmológicas, y se derivan a Santa Fe, tanto al Hospital Alassia cuando son problemas pediátricos, o al Cullen cuando son adultos”.

“El Centro de Especialidades Médicas de Santa Fe (CEMAFE) que es la institución encargada de otorgar esos turnos, no nos está dando respuestas y tenemos graves problemas, como es el caso de dos personas jóvenes que tienen entre 30 y 40 años que tienen un diagnóstico de cataratas presentado a fin del año pasado”, contó.

“Presentamos el pedido para las cirugías correspondientes, la enfermedad avanzó muchísimo y les redujo en gran medida la visión, y están a la espera de una cirugía que no se puede concretar porque en Santa Fe el aparato está roto. Sin embargo, no los derivaron a otros centros de Rosario, por ejemplo, donde también prestan este servicio”, relató Gieco.



UN SERVICIO COLAPSADO

El Hospital tiene un radio de atención muy amplio en toda la región: “Abarca casi todo el departamento Castellanos sumado a la zona del Norte ya que acuden muchas personas de Santiago del Estero, teniendo el hospital de San Cristóbal en donde no se han cubierto todos los cargos necesarios, por ende no se encuentra en su funcionamiento al cien por ciento. Esto a su vez, provoca como consecuencia que el servicio del hospital Jaime Ferré se encuentre colapsado”, afirmó el funcionario.

A esto se le suma que “muchas personas no cuentan más con obra social porque quedaron sin trabajo o porque no pudieron seguir pagándola, por lo que se ven obligados a recurrir al hospital, aumentando la cantidad de pacientes. Todo esto también provoca que el servicio esté bastante colapsado”.

Y, como consecuencia de la crisis económica que estamos atravesando, “estamos advirtiendo problemas con la entrega de medicamentos. Al ser mayor la cantidad de personas que asisten al hospital, la medicación escasea. Como las obras sociales no cubren la totalidad de los medicamentos, vemos que son más las personas que hacen uso de la entrega gratuita de medicamentos”.