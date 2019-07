Acuerdo Mercosur -UE: para Alicia Ciciliani es "beneficioso" Locales 13 de julio de 2019 Redacción Por "NO HAY QUE SENTARSE A APLAUDIR, SINO TRABAJAR PARA ESTABILIZAR LA ECONOMIA"

FOTO @AliciaCiciliani CON CICA./ La funcionaria provincial con su par de la Nación en el Consejo Federal de la Producción.

La ministra de la producción de Santa Fe Alicia Ciciliani participó junto a sus pares del resto de las provincias y a los equipos técnicos de la Nación de una reunión para avanzar en el entendimiento político por el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

"El acuerdo es beneficioso para Santa Fe y para Argentina, si es que estabilizamos la macroeconomía", dijo la funcionaria en declaraciones a LT8 de Rosario.

En ese sentido Ciciliani aclaró que hay mucho trabajo por hacer, incluso con los sectores productivos de la provincia que ya tienen acuerdos con Europa. "Una empresa local no puede competir con el Mercosur o con la Unión Europea si no tiene financiamiento para capital de trabajo y un mercado interno", aclaró para indicar que es fundamental "invertir en ciencia y tecnología para generar más modernidad".

"En lo personal, creo que es una oportunidad y un ordenamiento, hay que trabajar muy duramente, supongamos que estabilizamos la economía, entonces tenemos que trabajar en nuestro sistema económico, porque en Europa no se compite por precio si no por calidad", manifestó.

Ciciliani insistió que si se avanza, el acuerdo puede ser "ordenador para Argentina, pero no nos sentemos a aplaudir, sino a trabajar, a mí me parece un camino positivo que nos pongamos a evaluar empresa por empresa el impacto en Santa Fe y en cada provincia".

La ministra aclaró que "no se firmó un acuerdo, terminó un proceso de negociación donde los negociadores dijeron lo alcanzado nos satisface, ahora se va a elevar al Congreso de la Nación que va a definir si se firma o no este acuerdo, esto es igual para todos los países del Mercosur y también de la Unión Europea".

"Lo que hay es un entendimiento político preliminar de un proceso que se inició hace 20 años, hay un enorme acuerdo en el modelo europeo, basado en derecho social y derechos humanos, donde los trabajos tienen salarios altos, se cuida el medio ambiente, es un modelo que nos satisface mayoritariamente a los argentinos", precisó.

Según lo conversado con el ministro de producción de la Nación, Dante Sica, Ciciliani indicó: "Lo que nos dicen es que no va a haber letra chica y nos piden a las provincias que trabajemos para evaluar el impacto en los sectores productivos de este entendimiento que todavía no lo tenemos, y podría ingresar a fin de año al Congreso".

"Nos piden que tomemos contacto con los sectores productivos de la provincia, y evaluar el impacto y el diálogo empresa por empresa, con lo cual ayer hablamos de cuestiones macro que tenemos que resolver en los próximos años como por ejemplo el sistema sanitario, el acuerdo es una oportunidad", cerró.