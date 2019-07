La provincia brindó recomendaciones ante la circulación de infecciones respiratorias Locales 13 de julio de 2019 Redacción Por Desde el Ministerio de Salud se recordó que en esta época del año, con condiciones de frío y humedad, se presentan casos en todo el territorio santafesino.

FOTO ARCHIVO A CUIDARSE./ Siempre es importante tener la precaución de evitar las enfermedades.

El Ministerio de Salud provincial, a través de la dirección de Promoción y Prevención, informó que, debido a la circulación de los principales virus por el territorio y el país (sincicial respiratorio VSR y gripe en dos de sus tres variedades A H3N2 y H1N1), aumentaron las consultas en centros de salud y guardias, así como las internaciones. Con respecto a las bacterias, en tanto, se mencionó que el agente más frecuente es el neumococo.

Como consecuencia de esta situación, a la fecha se reporta el fallecimiento de tres personas adultas con confirmación de influenza A H1N1, las cuales presentaban factores de riesgo y no se habían aplicado la vacuna correspondiente al año en curso. Según se supo, los casos se detectaron en las regiones 2 Nodo Rafaela y 4 Nodo Rosario.

Desde el Ministerio recordaron que ya dio inicio la campaña de vacunación antigripal 2019 y que las vacunas se encuentran disponibles en todos los efectores provinciales y municipales.

Al respecto, notificaron que hasta el momento se han aplicado y registrado 310.742 dosis de vacuna antigripal. De la totalidad de personas que deberían colocarse la vacuna por presentar alguno de los factores de riesgo, ya se alcanzó al 43% de las embarazadas, al 98% del personal de Salud, al 98% de mayores de 65 años y al 62% de niños menores de 2 años con la primera dosis.



PRINCIPALES MEDIDAS PARA EVITAR ENFERMARSE

* Cubrirse la boca con un pañuelo o con el brazo al toser o estornudar

* Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón, y secarlas con una toalla de papel. En caso de que no haya disponible ni agua ni jabón puede usarse un desinfectante como alcohol en gel.

* Limpieza rutinaria de superficies y objetos que se tocan a menudo, como escritorios, mesadas, picaportes, teclados de computadoras, artículos de aprendizaje práctico, manijas de canillas y teléfonos. Vaciar los cestos de basura las veces que sea necesario.

* Usar productos de limpieza y seguir siempre las instrucciones de las etiquetas. No se requiere desinfección adicional más allá de la rutina de limpieza habitual.

* Ventilar los ambientes una vez por día sobre todo en días soleados.

* Colocarse la vacuna antigripal y para neumococo si se pertenece a factores de riesgo.



QUIENES DEBEN VACUNARSE

* Personal de salud de efectores públicos y privados.

* Embarazadas y puérperas los diez días posteriores al parto, si no fueron vacunadas durante el embarazo.

* Niños de 6 a 24 meses, que requieren dos dosis separadas por un mes.

* Mayores de 65 años por el envejecimiento del sistema de defensas.

* Grupos de riesgo: niños mayores de 2 años, adolescentes y adultos menores de 64 años inclusive con los siguientes factores de riesgo: problemas genéticos, musculares o del desarrollo graves; severos trastornos respiratorios: problemas cardíacos; diabetes o insuficiencia renal crónica; alteraciones en las defensas por VIH o medicación; enfermedades onco-hematológica y tumorales, y trasplantados; obesidad importante; retraso madurativo grave y síndromes genéticos, enfermedades neuromusculares con compromiso respiratorio, y malformaciones congénitas graves; convivientes de enfermos oncohematológicos y de prematuros extremos (menores de 1500) para evitar contagiar a sus contactos.



Desde el Ministerio de Salud recuerdan además, que:

* La vacuna no genera enfermedad, se hace con fragmentos del virus que están muertos, por lo cual no puede generar la enfermedad.

* La vacuna no previene todos los cuadros respiratorios. Aunque tengan síntomas similares, la gripe y los otros cuadros son infecciones diferentes causadas por distintos agentes.

* Es posible engriparse aún vacunado, ya que la vacuna cubre las principales cepas pero no todas. La protección que otorga es de entre el 70 y el 90%.

* Todavía hay tiempo para vacunarse. Lo ideal es recibir la vacuna antes del invierno, que es la época de mayor circulación viral, sin embargo, si pertenece a los grupos de riesgo y no aún se vacunó debe hacerlo lo antes posible para disminuir el riesgo de complicaciones.

* Se requieren por lo menos dos semanas después de la aplicación de la vacuna para desarrollar las defensas (anticuerpos).

* Es necesario vacunarse todos los años, debido a que el virus de la gripe cambia y las defensas no se mantienen más allá del año.

* La vacuna contra la gripe no interfiere con otras vacunas, puede administrarse el mismo día, junto con otras o con cualquier intervalo de tiempo.

* El riesgo de complicaciones en personas sanas es bajo, por lo que no es necesario que las personas sanas se vacunen. Para ellas la vacuna no está disponible en forma gratuita y se debe adquirir en las farmacias.



ANTE UN CASO DE GRIPE

Si una persona tiene gripe debe siempre consultar al médico y evitar la automedicación. También se recomienda suspender las visitas, no ir a trabajar, cubrirse con pañuelos descartables o con el codo al estornudar o toser, lavarse las manos varias veces al día con agua y jabón o gel alcohólico, higienizar bien la habitación al menos una vez al día y limpiar con cualquier producto habitual todas las superficies, principalmente mesas y picaportes.

Se debe consultar urgente al médico si existe dificultad para respirar a falta de aliento; dolor intenso de pecho o abdomen; mareos, confusión o tendencia al sueño; dificultad para alimentarse y/o vómitos; mejoría de los síntomas con empeoramiento posterior.

A los responsables de instituciones, se recomienda que el individuo enfermo no concurra hasta que tenga el alta de su médico de cabecera; que se informe sobre la situación a los contactos, explicando los síntomas de la influenza y la importancia de la consulta oportuna; y que la institución no se cierre sino que se refuercen las medidas de higiene.

Por último, se recuerda que la mayoría de las personas con influenza tienen una enfermedad leve y no necesitan atención médica ni medicamentos antivirales. Sin embargo, si presentan síntomas de la influenza y pertenece a alguno de los grupos de riesgo o está muy enfermo, es probable que necesite un medicamento antiviral para tratar la influenza.

Los medicamentos antivirales, que son importantes durante la etapa temprana del tratamiento, pueden tratar la influenza, son diferentes de los antibióticos, pueden hacer que la enfermedad sea más leve y dure menos, y previenen complicaciones graves por la influenza.