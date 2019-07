Se recalienta la campaña: Macri acusó a Fernández de mentiroso Nacionales 12 de julio de 2019 Redacción Por El Presidente recordó que mantuvo dos reuniones con Alberto Fernández y que "todo" lo que le dijo "era mentira". También expresó que Massa deber haber sacado "alguna ventajita" tras acordar con el kirchnerismo.

FOTO NA MACRI. Presidió una reunión de gabinete y, rumbo a las PASO, eleva el tono de su discurso.

BUENOS AIRES, 12 (NA). - A un mes de las PASO, el presidente Mauricio Macri apuntó contra el postulante nacional del Frente de Todos, Alberto Fernández, al señalar que en las dos reuniones que mantuvieron "todo" lo que le dijo "eran mentiras".

En momentos en que la Casa Rosada asegura que existe un escenario de polarización extrema con el justicialismo, Macri consideró que "si vuelve el kirchnerismo, Argentina va a entrar en un sistema autoritario".

"Yo tuve dos reuniones con Alberto Fernández, una peor que la otra, todas las cosas que me dijo eran falsas, todo en lo que se comprometió era mentira, no fueron reuniones felices", sostuvo el mandatario.

En una entrevista a CNN en Español, que será transmitida el próximo domingo, el jefe de Estado evaluó que su antecesora en el cargo y precandidata a vicepresidenta, Cristina Kirchner, es una persona que "niega la realidad económica de todos los días".

"Ella ve la política de esa manera, como una imposición y como una negación porque también niega la violación sistemática de las instituciones democráticas y plantea cosas como que la Justicia deje de ser independiente", expresó.

Además, el líder del PRO aseguró que el kirchnerismo también "intenta por todos los medios y de todas las maneras presionar y ejercer un control de los contenidos" en la prensa.

"Es una forma de ver la realidad. El camino que ellos proponen genera rechazo en el mundo entero y una destrucción de futuro para los argentinos", sostuvo el Presidente.

Por otra parte, el jefe de Estado dijo que no le "sorprendió" que el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, integrara el Frente de Todos junto con otros sectores del peronismo.

"Habiendo hecho los esfuerzos para convencerlo de por dónde iba el mundo y habiendo visto cómo se comportó, no me sorprendió y... alguna ventajita debe haber sacado", analizó el mandatario nacional.



MAS CRITICAS A

LOS SINDICATOS

El Presidente calificó de "patoteros" a algunos dirigentes sindicales opositores, como al secretario general de Camioneros, Hugo Moyano, a quien acusó de "dejar a mucha gente sin trabajo", y al ex líder del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), Omar `Caballo´ Suárez.

"Hubo muchos años algo, que en la década kirchnerista se profundizó, de cómo profundizo el estafar al otro, de cómo apropiarme del trabajo de otro, porque al final ¿qué hacía ese señor (por Suárez), que le cobraba 100 dólares a cada contenedor que entraba al puerto? Se apropiaba de parte del trabajo del productor que estaba en el Chaco o lo dejaba sin trabajo", se quejó el líder del PRO.

En este sentido, Macri también defendió a la empresa Mercado Libre en su conflicto con la Asociación Bancaria, al señalar que el líder de ese sindicato, Sergio Palazzo, "quiere avanzar contra un sistema que, desde la tecnología, le mejora la vida a la gente".

"La Argentina va a ir en meses a que todos paguemos (los bienes y servicios) desde nuestro celular y el Gobierno va a estar apoyando esos desarrollos contra este tipo de actitudes prepotentes y patoteras que tiene Palazzo", manifestó.

Por último, el Presidente también cuestionó al secretario general del gremio de pilotos de aviones, Pablo Biró: "No entiende el cambio que ha tenido el país, que exige que todos tiremos del carro en la misma dirección".



CON PICHETTO

A CORDOBA

El presidente Macri visitará hoy la provincia de Córdoba para encabezar un encuentro con referentes y precandidatos de Juntos por el Cambio, en ausencia del gobernador local, el peronista Juan Schiaretti, quien se encuentra de viaje a España en una misión oficial.

El mandatario viajará junto a su compañero de fórmula, Miguel Ángel Pichetto, para participar de un acto con intendentes, dirigentes y postulantes del oficialismo nacional, en lo que además será una suerte de presentación oficial de la fórmula presidencial en Córdoba, provincia en la que Macri contaría con una buena intención de voto, según los sondeos. El acto se llevará a cabo al mediodía en el Centro de Eventos de Forja y será la visita número 18 de Macri a la provincia desde que es Presidente.

El jefe de Estado y el senador nacional llegarán a la capital cordobesa dos días después que Schiaretti recibiera formalmente al precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, e insistiera en su decisión de recibir a todos los postulantes nacionales, tras el fracaso de la construcción de Alternativa Federal.

El cordobés ratificó su postura de que el peronismo provincial compita con una boleta corta en los próximos comicios generales, es decir, sin adherir a ninguna fórmula presidencial, por lo que dio libertad de acción a sus votantes. El gobernador viajó a España para reunirse este viernes en Madrid con directivos de la entidad bancaria Deutsche Bank, en busca de financiamiento para el emplazamiento de una nueva maternidad en la provincia.

Por otra parte, aprovechando los plazos electorales de presentación de obras a un mes de las PASO, el Presidente visitará la provincia de Mendoza el lunes de la próxima semana. Allí inaugurará un nuevo tramo de la Ruta Nacional 40, que corre paralela a la Cordillera de Los Andes, acompañado por el gobernador aliado, Alfredo Cornejo.