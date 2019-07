Viernes de ensueño Deportes 12 de julio de 2019 Redacción Por TENIS

FOTO ARCHIVO EN LONDRES. / Roger Federer y Rafael Nadal se miden hoy en Wimbledon.

Rafael Nadal y Roger Federer disputarán hoy (11 hs) una semifinal en Wimbledon con sabor a final, que recuerda a su épico enfrentamiento en la final de hace once años sobre el césped londinense, considerado como uno de los mejores partidos de la historia del tenis.

Fue "simplemente el mejor partido que yo haya tenido la suerte de ver", había dicho sin dudarlo el legendario John Mc Enroe.

Era la tercera final consecutiva que los dos hombres disputaban en Londres. Al cabo de cuatro horas y 48 minutos de un partido de infarto, que se vio interrumpido tres veces por la lluvia, Nadal se impuso en cinco sets (6-4, 6-4, 6-7 (5/7), 6-7 (8/10) y 9-7) cuando la noche empezaba a caer.

Los dos jugadores no se había vuelto a encontrar cara a cara en Wimbledon desde entonces y ahora deberán medirse de nuevo por un paso a la final.

"Volver a encontrarme con él once años después, es especial", reconoció Nadal. "Representa mucho para mí y probablemente también para él".

"Jugamos muchos grandes partidos, especialmente aquí en 2007 y 2008", pero "personalmente el de 2008 fue el que a mí más me marcó", dijo el español.