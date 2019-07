Sin acuerdo, la UTA ratificó paro de micros Locales 12 de julio de 2019 Redacción Por Hoy no habrá colectivos para viajar a Esperanza, Santa Fe o Sunchales entre otras localidades.

Tras fracasar un último intento de acuerdo con las empresas del sector, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) ratificó ayer el paro de colectivos de 24 horas dispuesto para hoy viernes en el interior del país, con excepción de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, en reclamo de una mejora salarial del 20% y un bono de 16 mil pesos para los choferes.

"Ante el fracaso de las negociaciones por la falta de diálogo que sostienen tanto los representantes de las empresas de transporte de colectivos como las autoridades, la UTA ratifica el paro total de actividades por 24 horas, que operará desde las 00:00 de este viernes 12 de julio de 2019", informó el gremio en un comunicado.

Así las cosas, desde la Terminal de Omnibus de Rafaela se podrá viajar a Rosario a través de la Empresa Güemes que tiene su sede en Rosario y donde se llegó a un acuerdo. Pero en cambio no se podrán utilizar los servicios de las empresas que dependen de UTA Santa Fe, como San Cristóbal, Ruta 70 o ETAR entre otras. De esta forma, no habrá micros para Esperanza, Sunchales o Santa Fe al menos con estas empresas.

El titular del sindicato, Roberto Fernández, en declaraciones a Radio Andina, sostuvo que este jueves al mediodía se terminó la conciliación voluntaria, por lo cual "va a haber medidas de fuerza en todas las empresas de corta distancia que estén en la Fatap", la cámara empresarial del sector.

La UTA pretende para los choferes de los sistemas urbanos del interior del país un aumento similar al que se obtuvo para los que trabajan en Capital Federal y el Gran Buenos Aires.

El acuerdo es por el trimestre junio, julio y agosto y consta de una suba del 20% al conformado desde junio, y 16 mil pesos en tres cuotas: ocho mil pesos a cobrar el 20 de julio, cuatro mil pesos el 4 de agosto y los últimos cuatro mil pesos el 4 de septiembre.

"Se anticipa además que en caso de producirse una nueva interrupción de las negociaciones, si es que los empresarios y las autoridades persisten con su actitud y nuevamente frustran el diálogo previsto para el encuentro del próximo miércoles 17, se adoptarán medidas de fuerza mucho más graves", anticipó el gremio sobre la reunión que habrá la semana que viene.

Fernández explicó que con la Federación Argentina del Transporte Automotor de Pasajeros (Fatap) no hubo acuerdo porque las empresas dicen que no tienen el dinero suficiente para financiar la paritaria. "No acordamos el aumento salarial debido a que, como el Gobierno les ha sacado los subsidios a las empresas y los gobernadores no tienen para cubrir ese faltante, las empresas dicen que no tienen el dinero suficiente para hacerse cargo del nuevo acuerdo paritario", precisó el líder de la UTA.

En tanto, el sindicato, agregó: "Hacemos responsables de la situación que atraviesan tanto los trabajadores de la actividad como los usuarios de los servicios no solamente al sector empresario, que se ha negado sistemáticamente a discutir, sino también a las autoridades nacionales y provinciales que ignoran y no se hacen eco del planteo sindical".