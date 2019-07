Los 91 goles de Inferiores B Deportes 12 de julio de 2019 Redacción Por LIGA RAFAELINA DE FUTBOL

FOTO FACEBOOK TRIUNFO LOCAL. / La Sexta del Deportivo Josefina le ganó 3-1 a Zenón Peryera.

El torneo Clausura de Divisiones Inferiores de la Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol puso en juego su tercera fecha, instancia en la cual se anotaron en total 91 goles. Por el lado de la Zona Norte se marcaron 51, mientras que en la Sur 40.

En la Norte, Moreno lidera en Sexta y en Séptima los de Lehmann comparten el primer lugar con los de Ramona; el ‘Depor’ lidera en soledad en Octava y comparte la cima de la Novena junto a Humberto.

Por el lado de la Zona Sur, La Hidráulica lidera en soledad en Octava y Bochazo lo hace en Novena. En Sexta y Séptima los de Frontera comparten el primer puesto con Florida y Atlético María Juana, respectivamente.

A continuación todo lo ocurrido, con los resultados, los goleadores y lo que se le viene a cada elenco:



ZONA NORTE



Sexta División: Moreno de Lehmann 0 vs Argentino de Humberto 0, Sp. Roca 0 vs Tiro Federal de Moisés Ville 1 (Alexander Fernández), Deportivo Bella Italia 0 vs Deportivo Tacural 1 (Matías Castillo), Deportivo Ramona 2 (Gabriel Battaglino y Matías Guglielmone) vs Argentino Vila 0, Deportivo Aldao 0 vs Independiente Ataliva 3 (Julián Ricarte, Cristian Triverio y Lautaro Rickert).



Séptima División: Moreno de Lehmann 1 (Uriel Leiva) vs Argentino de Humberto 0, Sp. Roca 0 vs Tiro Federal de Moisés Ville 2 (Tomás Sabena x 2), Deportivo Ramona 4 (Ramiro Giraudo, Miqueas Franco, Santino Arce y Gabriel Battaglino) vs Argentino Vila 1 (Pablo Moreyra), Deportivo Aldao 1 (Uriel Iturre) vs Independiente Ataliva 2 (Diego Ricarte y Máximo Abratte). A Bella Italia le dieron los puntos ya que Dep. Tacural no presentó la divisional.



Octava División: Moreno de Lehmann 3 (Santiago Fiordelino, Franco Yacob y Leandro Ocampo) vs Argentino de Humberto 1 (Gianfranco Gramaglia), Sp. Roca 1 (Agustín Cassina) vs Tiro Federal de Moisés Ville 3 (Agustín Farías x 2 y Isaac Oysiv), Deportivo Bella Italia 5 (Elías Espinoza x 3, Tiziano Kestler y Facundo Sem) vs Deportivo Tacural 0, Deportivo Ramona 5 (Bruno Depetris, Ignacio Veliz, Joaquín Peralta y Manuel Iglesias x 2) vs Argentino Vila 1 (Denis Mercil), Deportivo Aldao 2 (Lautaro Tinivella y Nicolás Leguizamón) vs Independiente Ataliva 0.



Novena División: Moreno de Lehmann 0 vs Argentino de Humberto 1 (Valentino Sequeira), Deportivo Bella Italia 5 (Juan Bernard, Agustín Awarez x 2, Bautista Fassi y Eric Espinoza) vs Deportivo Tacural 1 (Julián Suárez), Deportivo Ramona 2 (Emanuel Molina y Joaquín Armando) vs Argentino Vila 0, Deportivo Aldao 1 (Jerónimo Isleño Strumia) vs Independiente Ataliva 2 (Valentino Piacenza y Lisandro Peralta). A Tiro Federal le dieron los puntos ya que Sp. Roca no presentó la divisional.



Próxima fecha (4°): Argentino de Humberto vs Independiente Ataliva, Argentino Vila vs Deportivo Aldao, Deportivo Tacural vs Deportivo Ramona, Tiro Federal de Moisés Ville vs Deportivo Bella Italia, Moreno de Lehmann vs Sportivo Roca.



ZONA SUR



Sexta División: Atlético María Juana 0 vs Sportivo Santa Clara 1 (Luka Burdisso), Bochófilo Bochazo 0 vs Florida de Clucellas 2 (Jorge Ocaranza y Alan Godoy), Deportivo Josefina 3 (Matías Infante, Marcos Bustamante y Manuel Cremasco) vs Zenón Pereyra 1 (Héctor Gómez Jaime), La Hidráulica 5 (Federico Díaz, Axel Paz x 2 y Lucas Luque x 2) vs Talleres de María Juana 0, Libertad Estación Clucellas 1 (Ticiano Moreno) vs San Martín de Angélica 0.



Séptima División: Atlético María Juana 0 vs Sportivo Santa Clara 0, Bochófilo Bochazo 0 vs Florida de Clucellas 1 (Lautaro Cabral), Deportivo Josefina 0 vs Zenón Pereyra 1 (Gastón Bruno), La Hidráulica 3 (Francisco Longo, Tomás Visconti y Lucas Rodríguez) vs Talleres de María Juana 3 (Agustín Bonino x 2 y Lautaro Barrionuevo). A Libertad Estación Clucellas le dieron los puntos ya que San Martín de Angélica no presentó la divisional.



Octava División: Atlético María Juana 1 (Lautaro Meroi) vs Sportivo Santa Clara 1 (Juan Suppo), Bochófilo Bochazo 1 (Valentín Castagno) vs Florida de Clucellas 2 (Dulio Bravo y Jorge Ruppen), Deportivo Josefina 2 (Nicolás López y Braian Villalba) vs Zenón Pereyra 2 (Gastón Bruno y Cristian Gómez), La Hidráulica 2 (Brian Martínez y Lautaro Romero) vs Talleres de María Juana 0. A San Martín de Angélica le dieron los puntos ya que Libertad Estación Clucellas no presentó la divisional.



Novena División: Atlético María Juana 0 vs Sportivo Santa Clara 0, Bochófilo Bochazo 1 (Agustín Ocampo) vs Florida de Clucellas 0, Deportivo Josefina 0 vs Zenón Pereyra 0, La Hidráulica 2 (Martín Gómez y Lucas Franco) vs Talleres de María Juana 0, Libertad Estación Clucellas 0 vs San Martín de Angélica 3 (Alejo Villalba, Sebastian Pistoni y Bruno Fleitas).



Novena Especial: Deportivo Josefina 1 (Agustín Merlo) vs Zenón Pereyra 1 (Mariano Schalbetter).



Próxima fecha (4ª): Talleres María Juana vs Libertad Estación Clucellas, Zenón Pereyra vs La Hidráulica, Florida de Clucellas vs Deportivo Josefina, Sportivo Santa Clara vs Bochófilo Bochazo, Atlético Esmeralda vs Atlético María Juana. Libre: San Martín de Angélica.