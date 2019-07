Rotura de vidriera y robo en el barrio San Martín Policiales 12 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Un nuevo hecho delictivo se conoció en la mañana de este jueves, más precisamente en el barrio San Martín, donde malvivientes apedrearon un local gastronómico para poder llevarse cosas. En comunicación con La Mañana de ADN, Pablo Robles, dueño del local "Más chica la milanesa", ubicado en calle Viamonte al 600, contó que con una baldosa le rompieron el vidrio de blindex, pero que gracias a la alarma no llegaron a llevarse nada: "nos avisaron a eso de las 7 de la mañana. Una empleada de un local cercano vio todo y llamó a la GUR. Se ve que llegaron a ingresar unos metros, pero no pudieron acceder más por el ruido que hizo la alarma", explicó.



MOTOCHORROS

Por su parte, dos personas mayores de alrededor de 80 años fueron víctimas este jueves por la tarde en calle Ituzaingó al 700, también en el barrio San Martin, de dos motochorros. Uno de ellos le sustrajo a una de las señoras un bolso que contenía dinero en efectivo, además de sufrir un fuerte golpe en una de sus piernas. Actuaron efectivos policiales, de la GUR y de emergencias médicas.



ACCIDENTES DE TRANSITO

Un accidente de tránsito se produjo este jueves en la intersección de Av. Fader y San Lorenzo de nuestra ciudad. Del mismo formaron parte una motocicleta Corven Energy al mando de una joven de 21 años; y un automóvil Ford Focus conducido por otra mujer de 28 años. Producto del suceso resultó con lesiones leves la conductora del birrodado. Personal de la Comisaría Nº 1 acudió al lugar. En tanto, en la esquina de calles Brasil y Lavalle se produjo otro siniestro vial en horas de la tarde de este jueves, entre una Toyota Hilux y un Ford Focus, conducidos por dos masculinos mayores de edad. Afortunadamente no se registraron lesionados a pesar del fuerte impacto, aunque si importantes daños materiales en ambos vehículos.



MOTOCICLISTA GRAVE

En tanto, en María Juana, un hombre de 38 años sufrió lesiones de gravedad en un siniestro vial mientras se trasladaba en una motocicleta Yamaha Crypton. La otra parte fue un automóvil conducido por una mujer mayor de edad. El suceso ocurrió en el cruce de calles Tierra del Fuego y 9 de Julio de dicho medio. Actuó en el sitio personal de la Comisaría Nº 4.