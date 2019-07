El Volkswagen Up! pasa a ser 100% eléctrico Automotores 12 de julio de 2019 Redacción Por RECARGADO

Tal como lo habíamos anticipado hace unos meses atrás, Volkswagen planificó un profundo replanteo para todos los citycars del Grupo –Volkswagen Up!, Seat Mii y Skoda Citigo-. De cara a su apuesta por la electrificación y para complementar a la nueva gama I.D. –con el ID.3 ya en preventa-, los pequeños hatchback también pasarán a ser 100% eléctricos y acaban de trascender algunas de sus características técnicas.

Si bien el Up! ya contaba con una versión 100% -denominada justamente e-Up!-, desde este año en el mercado europeo estará disponible sólo en esta variante, dejando de lado los motores de combustión. La marca alemana trabajó en una actualización de su sistema de propulsión –especialmente en las baterías-, por lo que contará con una autonomía de 250 kilómetros, suficiente para el uso diario en ciudad y algún tramo de autopista. Según trascendió, el motor eléctrico provisto por la alemana Siemens, desarrolla 82 CV y un torque de 21,5 kgm, lo que le permite acelerar de 0 a 50 km/h en 3,2 segundos y de 0 a 100 km/h en 12, 5 segundos, alcanzando una velocidad máxima de 130 km/h limitada electrónicamente.

En cuanto a su sistema de alimentación, las baterías de iones de litio aumentaron su capacidad a 36,8 kWh, por lo que podrá recorrer los anteriormente mencionados 250 kilómetros con una sola carga –o incluso más, si tomamos como referencia que sus mellizos de Seat y Skoda llegan hasta 265 km según el nuevo ciclo de homologación europeo WLTP-. Las baterías podrán recargarse en 4 horas mediante un wallbox de 7,2 kW, ofrecido como opcional.

De esta manera, el Up! se ubicará por debajo de la versión más accesible del ID.3 que con su batería de 48 kWh alcanza una autonomía de 330 kilómetros. Su lanzamiento en el Viejo Continente se producirá en los próximos meses. En cambio, en nuestra región y al menos a corto plazo, no están previstas modificaciones en el citycar.



HONDA E

Honda sigue revelando a cuentagotas los detalles de una de sus grandes apuestas a futuro: el Honda E, su citycar 100% eléctrico, cuya presentación está prevista para finales de este año. Una de las grandes incógnitas que todavía no había sido revelada eran sus características técnicas, así como las de su sistema de propulsión y finalmente, la firma nipona las ha dado a conocer junto con más imágenes de los prototipos. El pequeño hatchback tendrá una potencia de 150 CV –no se especificó si provenientes de un solo motor o varios-, con un torque de 30,6 kgm. Asimismo, el sistema de propulsión estará alimentado por un paquete de baterías de 35,5 kWh de capacidad que le permitirán recorrer hasta 200 kilómetros con una sola carga. Además, como ya se sabe, contará con tracción trasera y una equilibrada distribución de pesos de 50:50 gracias a su plataforma diseñada específicamente para vehículos eléctricos. Adicionalmente, según adelantó la revista británica Autocar –extraoficialmente, ya que desde Honda no lo confirmaron-, el E podrá acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 8 segundos. Las demás características ya son conocidas desde hace varios meses atrás: a nivel de diseño, se espera que mantenga ese logrado estilo neo-retro del que hacía gala el prototipo, como una suerte de reinterpretación moderna del Civic de la década del 70, con faros redondos y líneas curvas. En ese sentido, una de sus últimas novedades fue la publicación de una imagen de su interior, en la que el concept conservaba el estilo retro, aunque con detalles muy tecnológicos como las que tres enormes pantallas ubicadas a lo ancho del torpedo y que concentran diversas funciones, desde el instrumental y el sistema multimedia, hasta información sobre diversos parámetros del vehículo, como la carga de las baterías y el funcionamiento de su motor.