El “Escarabajo del siglo XXI” dejó de fabricarse

ADIOS AL VOLKSWAGEN BEETLE

El 30 de julio de 2003 salió de la línea de montaje el último Escarabajo, el auto que representó el inicio para Volkswagen como automotriz y que fue durante años el más vendido en el mundo, superando a otro mito como el Ford T. Como si fuese un deja vú, 16 años después, los operarios de la planta mexicana de Puebla vuelven a despedirlo: el Beetle, su reinterpretación moderna, también acaba de despedirse.

Presentado en 1997, en esta segunda vida el Beetle pasó de ser “el auto del pueblo” a un vehículo más de nicho, pionero en la tendencia del diseño retro –que años después siguieron Chrysler con el PT Cruiser, MINI con el Cooper y Fiat con el 500, entre otras marcas-. Ya el concepto no era el mismo: dejó atrás el motor bóxer ubicado en la parte trasera para compartir la plataforma con el Golf MKIV y su motor situado en posición delantera-transversal. Aún así, su diseño no dejó indiferente a nadie: planteaba una reinterpretación moderna del mítico Escarabajo, Bocho o Fusca como se lo llamó en diferentes mercados, repleta de curvas y formas redondeadas.

La segunda generación del Beetle, desarrollada sobre la plataforma PQ35, fue lanzada en 2011 y si bien mantenía una propuesta similar a su antecesor, mostraba una lograda evolución en diseño, con trazos más rectos y una imagen más deportiva, acompañada por motorizaciones más potentes y eficientes.

Lamentablemente, el avance de los SUV’s y su limitada practicidad hizo que poco a poco perdiera terreno, además de la irremediable vejez de su plataforma –era el último Volkswagen en utilizar la PQ35 mientras que todos los productos actuales pasaron a la MQB o MLB-. Así se fue vislumbrando su final, que se concretó en estos días con la serie Final Edition, una edición especial y de colección con detalles retro tal como también la tuvo el viejo Escarabajo.

Tal como lo adelantaron algunos directivos de la compañía, no tendrá un sucesor directo: en Europa su lugar será ocupado por la más rentable T-Roc –que también tendrá una variante descapotable, en desarrollo-, mientras que su “sucesor espiritual” será una versión modernizada de la Kombi, anticipada por el concept ID. Buzz, que formará parte de la gama 100% eléctrica, denominada ID.

Puebla, la histórica planta de Volkswagen en México también se prepara para una importante transformación: dejará de fabricar el Golf –cuya octava generación se fabricará sólo en Alemania- para producir, al igual que el Centro Industrial Pacheco, el SUV Tarek.