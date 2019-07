Rechazo por el aumento de los peajes santafesinos Locales 12 de julio de 2019 Redacción Por El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial mostró su inquietud por los nuevos precios.

INCONFORMISMO. Hubo manifestaciones en varios peajes de la provincia.

El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), convocó para el pasado 9 de julio a realizar una protesta en diferentes estaciones de peaje de la provincia para rechazar el sistema vigente que calificaron un "impuesto al tránsito" para beneficiar a los amigos del poder.

"Basta de usar los caminos como fuente de grandes negocios para la Cámara Argentina de la Construcción, el Club del Peaje y los amigos del poder", dice el comunicado que emitió la entidad que reclama nuevas formas de financiamiento para las rutas, que no dependan de los usuarios.

Además destacaron que "desde el CONADUV se ha podido determinar que las tarifas de peaje que se cobran desde el inicio de las concesiones viales santafesinas son claramente ilegales, ya que no se cumple con lo expresamente establecido en la Ley de peaje provincial 11.204, no existiendo estudio técnico económico de la relación beneficio/costo del usuario. Las tarifas de peaje no deben superar el valor económico del servicio ofrecido”, explicaron en un comunicado, tras manifestarse por la Ruta 6.

En otro tramo del comunicado expresado a los medios de prensa, destacaron que "lo que en el lenguaje común, está representado por el ahorro que el usuario debe recibir en razón de las obras de mejora que el concesionario está obligado a efectuar sobre la infraestructura, en razón de la concesión. El peaje no puede ser un cargo económico ni un nuevo costo”, destacaron.

Lo que explica la CONADUV es que el actual sistema de peaje directo con cabinas de cobro en ruta se ha transformado en un “falso peaje o impuesto al tránsito”, generando serios perjuicios sociales y económicos a los usuarios viales y a toda la sociedad en su conjunto.

"El régimen de falso peaje implementado en corredores viales santafesinos es inconstitucional, por la doble imposición y por tratarse de caminos de dominio público pagados con creces con nuestros impuestos y sin caminos alternativos libres de pago; es inviable y antieconómico por el bajo caudal de tránsito; es ilegal por no existir estudios de relación beneficio/costo como lo establece la Ley de peaje provincial; es injusto por tratarse de un sistema abierto donde unos pagan y otros no de acuerdo al tramo que se transite", repasó el comunicado.

Desde la entidad recuerdan que los caminos son de dominio público, y no propiedad exclusiva de un Gobernador puntual, motivo por el cual antes de tomar decisiones debería convocarse a quienes son usuarios viales e indirectos de la red vial. "Como en oportunidades anteriores, en forma sorpresiva y sin convocar a una audiencia pública vinculante, ya que las concesiones viales son un servicio público, el Poder Concedente, con una actitud autoritaria, antidemocrática e irresponsable, autorizó un nuevo aumento de las tarifas de peaje en los corredores viales santafesinos, beneficiando de esta manera solo el interés del concesionario. Es así que el CONADUV rechaza en forma categórica este incremento tarifario por ser ilegal, abusivo, inapropiado, injusto y carente de todo fundamento técnico económico desde el punto de vista de la ingeniería económica de transporte", dicen.

A modo de cierre, el CONADUV califica las tarifas de peaje que se están cobrando en las concesiones viales santafesinas, "de exacciones ilegales", lesivas al interés general, carentes de causa jurídica, de niveles absolutamente desproporcionados "con relación al servicio, contrarios al interés general, y de beneficios abusivos para el concesionario", finaliza el comunicado.