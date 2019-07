Natalí Márquez: "Emprender en este país es difícil, pero aquí estamos" Información General 12 de julio de 2019 Redacción Por Cerró su boutique del barrio porteño de Recoleta por tres días para abrir una Feria en Rafaela. "Trajimos todo lo que hacemos", destacó entre vestidos y remeras. Dice que le encanta lo que hace aunque "en este momento del país es todo complicado". Viste a Susana Giménez, Lali Espósito, Paula Chávez y Mariana Fabbiani entre otras.

FOTO J. BARRERA NATALI MARQUEZ. La modelo, diseñadora y conductora junto a una de sus colecciones en Rafaela.

A pesar de codearse con la diva Susana Giménez, la conductora Mariana Fabbiani, la cantante Lali Espósito o las modelos -como ella- Nicole Neumann o Sofía Zámolo, Natalí Márquez se mostraba ayer muy fresca como una más hablando con las mujeres que ingresaban al local de calle San Martín 236 de Rafaela donde abrió por solo tres días (hoy y mañana de 10 a 20 hs.) una Feria en la que ofrece todas sus creaciones de la consagrada marca Brezza.

"Trajimos vestidos de novias, de madrinas, de egresadas y para quinceañeras. Brezza se mudó a Rafaela trayendo creaciones únicas con telas de todas partes del mundo, con diseños especiales para la mujer de hoy que quiere verse bien, linda, diferente al resto, que juega con la sensualidad, que busca elegancia y quiere llevar la marca Brezza porque sabe el trabajo de calidad que hay detrás de cada pieza", explicó a este Diario poco después de inaugurar el local por tiempo limitado.

No todo son vestidos. "También sumamos amuletos Brezza, que es lo que me toca a mí como gemoterapista y para un uso urbano incluimos en la Feria las remeras, que es algo de todos los días", agregó Márquez. "Así que invitamos a todas las mujeres que tengan una fiesta para que al menos vengan a ver nuestras propuestas, y también al resto para que pase y al menos pueda tocar cada creación, aprovechar que nos acercamos a la ciudad y pasar a ver".

El formato de ferias Brezza, según recuerda, comenzó el año pasado "a pedido de las egresadas de Sunchales, este año dijimos que lo íbamos a repetir y lo hicimos con una gran convocatoria". Tras reconocer que por cuestiones de familia y de trabajo tiene "un pie en Sunchales y otro en Buenos Aires", apuntó que "me preguntaron por qué no venía a Rafaela, y bueno acá estamos, nos aventuramos, no sabemos cómo nos puede ir pero tenemos expectativas favorables".

Para ayudar a la suerte, Márquez desembarcó con todo: "Cerramos nuestra boutique en el corazón de Recoleta y trajimos todo, hasta las empleadas. Nos mudamos a Rafaela, con muy buenas promociones y rebajas de hasta el 60 por ciento. Se pueden comprar un vestido de fiesta sin viajar a Buenos Aires y en cuotas. Acá está lo que usan las modelos de primer nivel. Te recuerdo que hace poco participamos con nuestra colección con modelos como Sofía Zámolo, Nicole Neumann, Jujuy Jiménez y Lourdes Sánchez entre otras". Por eso insiste en que "todo lo que usan las famosas está acá en Rafaela, por eso que al menos las rafaelinas pasen a ver o a chusmear como suelo decir, no tienen el compromiso de comprar".

Optimista, promete que "si nos va bien, seguramente volveremos". Respecto a los planes, afirma que está trabajando "en lo que será la temporada primavera verano, es una tarea de investigación para ver qué pasa en el mundo y cómo podemos adaptar diseños y crear lo que quieren y les gusta a nuestras clientas".

Consultada sobre el perfil y las preferencias de las mujeres de Buenos Aires y del interior, Márquez marca diferencias. "La mujer de Buenos Aires se atreve más, en el interior está eso del que dirán, por tanto es algo más conservadora". De todos modos, destaca que "hoy las mujeres son distintas a por ejemplo cuando yo egresé, ahora son más sexys, más decididas porque, en definitiva, todo cambia".

Márquez, que retomó la conducción televisiva con el programa Miradas Nuestras que se emite todos los sábados por la Televisión Pública -este sábado habrá entrevistas a la actriz y directora Malena Solda y el próximo a Luis Landriscina, en coincidencia con el Día del Amigo-, habla de pasión cuando se refiere a su trabajo aunque carga también el peso de la crisis, como tantos. "Me gusta mucho lo que hago, y lo que hacemos en equipo con Brezza. Puedo elegir de qué trabajar, aunque también es cierto que cuesta y mucho en este momento del país, donde muchas mujeres cuidan el pesito y otra gente la está pasando muy mal. Por tanto, en este escenario es difícil emprender".

"Hacerse un nombre es muy difícil, donde hay tantos creadores y tantas marcas. No hay quedarse quietos", subraya ante un mercado tan competitivo como ajustado mientras recuerda que cuando fue reina nacional comenzó a hacerse sus propios vestidos para participar en las distintas fiestas en la que la convocaban. "Mis creaciones gustaban y por eso hubo gente que me empujó a poner una marca propia, no fue ni es fácil, pero acá estamos dando pelea", resalta Márquez. "Tuve la posibilidad de vestir a famosas, como Susana Giménez, Mariana Fabbiani, Paula Chávez, Lali Espósito, a quien le hicimos trajes para sus shows, es muy talentosa. Hicimos dos tapas de revistas con Susana, es una divina y tengo una muy buena relación con su hija, Mecha", consigna.