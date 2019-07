Ajedrecistas locales en un Festival Nacional Región 12 de julio de 2019 Redacción Por SUNCHALES

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Durante los días 7 y 8 de este mes se disputó el Festival Nacional de Ajedrez Infantil en la Sede del Club Atlético de Rafaela, en la justa citada intervinieron ajedrecistas de nuestra ciudad representando a la Sociedad Española de Rafaela, ellos son Franco, Emilia y Lucía Ghiberto.

El torneo fue dirigido por el Arbitro FIDE Lisandro Ercole quien fue el encargado de supervisar el normal desarrollo de las seis partidas que se disputaron bajo el sistema suizo.

El director del Festival, Eduardo Tomassi, dio la bienvenida a los 95 Ajedrecistas de las provincias de: Buenos Aires, Tucumán, Formosa, Córdoba, Entre Ríos, Catamarca, La Rioja, Corrientes, Río Negro y Santa Fe.

La Sociedad Española de Rafaela se hizo presente con los siguientes jugadores que obtuvieron la siguiente clasificación:

Categoría Sub 8

15* Reimone, Juan

Categoría Sub 10

2* Dama Ghiberto, Emilia

Categoría Sub 12

5* Dickau, Germán

Categoría Sub 14

11* Ghiberto, Franco

Categoría Sub 18

Mejor Dama Ghiberto, Lucía

3* Barco, Matías.