Crece la demanda de alimentos en Rosario Locales 11 de julio de 2019 Redacción Por La iglesia católica dice que se incrementó hasta 30% la demanda de alimentos.

El vicario general del Arzobispado de Rosario, Emilio Cardarelli, aseguró que hubo un "incremento bastante notable" en el pedido de alimentos por parte de los sectores más humildes de la ciudad, que oscila entre el 25 y 30 por ciento en el último año.

"Hay un incremento bastante notable de solicitud de alimentos, que ronda entre el 25 y 30 por ciento, de acuerdo al voluntariado que realizan nuestras comunidades cristianas", precisó el religioso.

En declaraciones al diario La Capital, Cardarelli dijo que ese porcentaje "se observa, en general, en los barrios más humildes, donde se ve con mayor medida la ayuda de las Cáritas parroquiales".

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el 23,5% de los hogares y el 31,8% las personas estaban por debajo de la línea de la pobreza en el segundo semestre de 2018, de acuerdo con la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

Hay 1.307.034 personas pobres en el Gran Rosario, de las cuales 78.091 son indigentes (no tienen ingresos para comer lo esencial); la cantidad de personas pobres creció un 60,6% entre el segundo semestre de 2017 y el mismo período de 2018.

Cardarelli, integrante de la Pastoral Social local, destacó que la ola de frío y la necesidad de alimentos activó "una gran muestra de solidaridad en las calles, con gente que colabora y se suma a la ayuda".

No obstante, el religioso solicitó políticas de Estado que puedan revertir esta situación, al tiempo que llamó al diálogo a la clase política para tratar de llegar a un acuerdo.

"Hay mucha solidaridad, pero sólo son medidas paliativas que no solucionan la cuestión de fondo", expresó el religioso.

Y concluyó: "Necesitamos que nuestros dirigentes políticos se puedan sentar a una mesa a dialogar para trabajar en esta situación, ya que la solidaridad no solucionará el problema de fondo".