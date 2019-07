Alvarez: "cada vez más gente demanda la ayuda del Estado" Locales 11 de julio de 2019 Redacción Por El ministro de Desarrollo Social provincial, señaló que el incremento de ayuda alimentaria "no ha cesado y es mayor mes a mes". Cuestionó a Nación por la falta de refuerzos económicos.

FOTO SIN MORDAZA// JORGE ALVAREZ./ El ministro de Desarrollo Social de la Provincia.

El ministro de Desarrollo Social provincial, Jorge Alvarez, destacó hoy que el incremento de ayuda alimentaria en el territorio santafesino "no ha cesado y es mayor mes a mes", al tiempo que resaltó que "cada vez más gente demanda la ayuda del Estado y responsabilizó al gobierno nacional de "no enviar más fondos" para paliar la situación.

En declaraciones al programa Zysman 830, que se emite por La Ocho, Alvarez se refirió a la demanda alimentaria en Santa Fe y destacó: "el incremento no ha cesado y es mayor mes a mes. Ha ido aumentando y nuestra tarea es seguir acompañando desde el Estado, junto a municipios y comunas. Y en cuanto a la Iglesia, hemos reforzado la transferencia en recursos, con Cáritas, con centros de día de parroquias, vamos haciendo el acompañamiento que requiere la sociedad. Pero hay una situación de fondo que es la situación macroeconómica nacional".

El titular de Desarrollo Social dijo que los reclamos por alimentos no son sólo para los niños: "Vemos que se suman sectores de clases media o media baja. Lo vemos en los centros de día y en los centros de acción familiar. No sólo los pedidos son de parte de los chicos que acuden, sino especialmente en las personas mayores hay mayor demanda".

Alvarez analizó que "sucede que hay gente que ha perdido su trabajo informal, o que ha disminuido sus ingresos. La gente que hoy demanda ayuda del Estado es mayor, por eso digo que tenemos que acudir y acompañar en el mientras tanto. Pero lo que se requiere es cambiar la situación macroeconómica a nivel nacional que está trayendo consecuencias importantes en lo social".

Sobre los pedidos de asistencia al gobierno nacional, el funcionario fue claro: "No hemos tenido respuestas positivas. Siempre me han dicho que estaban analizando la situación, que tal que habría posibilidades. Desde junio de 2016 no tenemos aumento de transferencia por parte de Nación. Nos aumentaron sólo un 10 por ciento el año pasado. El gran aporte lo estamos haciendo desde la provincia y en coordinación con municipios y comunas".

"Cada vez que hay una nueva demanda -redondeó el ministro- tratamos de estar presentes. Tenemos más de 700 convenios con instituciones y comunas y hacemos un monitoreo permanente. En mayo aumentamos los valores en raciones a comedores, vamos actualizando y acompañando, adecuándolos a la realidad de hoy".