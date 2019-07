Participará por premio internacional software argentino de reconocimiento SUPLEMENTO RURAL 11 de julio de 2019 Redacción Por Un software argentino de reconocimiento de malezas participará por premio internacional. Se llama Deep Agro, y fue el ganador argentino de los Premios everis 2019.

El denominado Deep Agro es un software que selecciona las malezas para la aplicación directa de herbicidas, disminuyendo hasta un 70% el agroquímico utilizado en el lote.

Recientemente, en un informe periodístico de TodoAgro se dio a conocer que participará de la final internacional en España, por un premio de 60.000 euros para financiar su proyecto.

Por cuarto año consecutivo, el jurado de Premios Everis 2019 seleccionó al proyecto nacional ganador que competirá en las finales internacionales.

Este concurso surge de la mano de Fundación Everis con el propósito de fomentar la innovación, el talento y el espíritu emprendedor en el país, y buscando casos que generen un cambio positivo en nuestra sociedad.



LO PRECEDENTE

En esta edición se presentaron ocho proyectos finalistas: Entelai, Zippin, CAECUSLab, KnowEat, Uali, DAPI, Franco Sakkal y Deep Agro, siendo este último el emprendimiento ganador, representado por Juan Manuel Baruffaldi.



EL OBJETIVO DE

DEEP AGRO

El objetivo de Deep Agro es encontrar la manera de combatir malezas reduciendo al mínimo el consumo de agroquímicos.

Para lograrlo, desarrollan un software de reconocimiento de malezas basado en inteligencia artificial, que permite analizar cada planta del lote y aplicar los herbicidas directamente sobre las malezas.

El proceso consiste en intervenir cualquier tipo y marca de pulverizadora con cámaras de alta resolución para luego procesar esas imágenes con un software basado en inteligencia artificial y técnicas de Deep Learning.

Esto permite determinar el lugar exacto de cada maleza, disminuyendo hasta un 70% de los agroquímicos utilizados.



LO QUE DIJO EL

GANADOR

Juan Manuel Baruffaldi expresó "desde que nací la pasión de trabajar en el agro está. No estudié ingeniería agrónoma, sino que me formé en ciencias de la computación y desde lo que uno sabe intenta solucionar problemas del agro para solucionarle la vida a personas como mi viejo.

Y agregó "yo conocía a Everis de otros años, por publicaciones y otro eventos. Y nosotros otros años no nos anotamos en ningún concurso porque el objetivo era terminar el prototipo y tener validación del mercado con eso y este año aplicamos a Everis y fue una experiencia muy buena por el nivel de los proyectos y por poder ir a España a contarle al mundo lo que estamos haciendo en Argentina".



LO QUE SE VIENE

EN ESPAÑA

El ganador argentino obtendrá asesoramiento por parte de Ideals, empresa del Grupo Everis, para mejorar aspectos de su proyecto, y un viaje a España patrocinado por la empresa.

El país europeo será sede de la semifinal de Premios Everis Internacional, donde el ganador obtendrá una dotación económica de 60.000 euros, para el desarrollo y lanzamiento de su proyecto, junto al respaldo de una gran multinacional como Everis.



LO QUE SE BUSCA

DESDE EVERIS

"Año tras año intentamos hacer un aporte para el crecimiento del emprendedurismo en la región mediante el desarrollo del 'capital humano emprendedor'. Buscamos desde nuestro lado darle confianza a los talentos que buscan generar un impacto positivo en la sociedad, y qué mejor que un premio que les permita financiar su proyecto” afirmó Pablo Pereira, CEO de Everis Argentina.

A través de estos premios, la compañía demuestra su apuesta a start ups de todos los países considerando que los emprendedores son el motor del mundo de los negocios, y apoyándolos para su desarrollo y crecimiento.