Fernández tuvo una foto con Schiaretti, quien sigue neutral Nacionales 11 de julio de 2019 Redacción Por Se trata de la foto que le faltaba a la campaña.

FOTO NA EN CORDOBA. Schiaretti recibió a Alberto Fernández.

BUENOS AIRES, 11 (NA). - El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, se reunió ayer en Córdoba con el gobernador Juan Schiaretti y obtuvo una de las fotos que le faltaban en la campaña, pero el mandatario provincial avisó que mantendrá la postura de neutralidad en la contienda nacional y que podría recibir a postulantes de otras fuerzas electorales.

"Córdoba es una provincia central y debemos mantener una relación institucional", aseguró el ex jefe de Gabinete en una conferencia de prensa al término del encuentro, que se desarrolló en el Centro Cívico del Bicentenario, donde funciona el Ejecutivo cordobés, en un clima distendido.

Mientras que en el entorno de Fernández se encargaron de difundir la foto, de alto impacto en medio de la campaña, cerca de Schiaretti rechazaron que el encuentro pueda desprenderse algún tipo de lectura sobre un hipotético entendimiento electoral.

"Schiaretti dijo que, al igual que recibió a (Miguel) Pichetto, iba a recibir a cualquier candidato que pidiera audiencia con el porque el dialoga siempre con todos. Pero su estrategia de campaña sigue siendo la misma, lista corta sin candidato presidencial", aclararon a NA fuentes de la gobernación cordobesa.

El mandatario cordobés había sido uno de los artífices de Alternativa Federal, el armado del peronismo no kirchnerista que pretendía erigir una tercera vía por fuera de "la grieta", pero cuando ese espacio se desinfló, decidió competir con boleta corta de candidatos a diputados nacionales.

"El gobernador puede creer que eso es lo mejor para Córdoba porque puede entender que el escenario nacional no es lo suficientemente claro y lo entiendo. El que tiene que ganar los votos de los cordobeses soy yo, no el gobernador", sostuvo Fernández al ser consultado sobre la estrategia electoral de Schiaretti. Y agregó: "No le pido a ningún gobernador que haga lo que tengo que hacer yo. Espero que los que eligieron a Schiaretti, me elijan a mí". De todos modos, Fernández expresó que el encuentro con el mandatario cordobés le dejó buenas sensaciones, ya que, según consideró, ambos poseen "una visión bastante parecida" sobre el presente y futuro del país.

"Es lindo reencontrarme con el Gringo, trabajamos juntos en el retorno de la democracia, con (José Manuel) De la Sota. Tenemos una visión bastante parecida sobre lo que nos está pasando y tenemos una visión bastante parecida sobre lo que debemos hacer. Y para hacer eso Córdoba es central", resaltó. Fernández arribó a Córdoba al encuentro con Schiaretti luego de presentarse por la mañana ante el juzgado de Claudio Bonadio en los tribunales de Comodoro Py para declarar en calidad de testigo en la causa sobre supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA a través de la firma del Memorando de Entendimiento con Irán.

Este jueves, en tanto, tiene previsto una visita al municipio de Hurlingham, donde gobierna el peronista Juan Zabaleta, y el martes volvería a poner pie en el Interior del país, aunque todavía se desconoce el destino. Por su parte, la ex presidenta Cristina Kirchner, que este miércoles regresó al país tras su visita a su hija Florencia en Cuba, tiene previsto viajar a Río Gallegos para presentar el sábado que viene su libro "Sinceramente", dándole continuidad a la estrategia que eligió para la campaña. Su hijo y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, en tanto participó syrt de un acto en Avellaneda junto al intendente local, Jorge Ferraresi, para la presentación de la lista local de candidatos del Frente de Todos.