No pasa de moda

Deportes 11 de julio de 2019 Por Marcelo Borio

Una de las actividades físicas con mayor evolución en el marco histórico son los trabajos complementarios para otorgar mayor rendimiento al deportista, y, dentro de ese conjunto de actividades, o en torno a ellas, están las pesas, el gimnasio y su gama de disciplinas que hoy en día congrega. La actualidad dicta un sinfín de posibilidades deportivas para efectuar en el gimnasio. Y pregonando la tendencia deportiva y saludable al mismo tiempo, este panorama amplio es totalmente plausible, pero como todo avance debe tener su reflexión y, en este párrafo, se debe frenar.

Toda modalidad nueva tiene su viento a favor como auge o moda, pasado el tiempo se valora de otra manera, y esta es, como primera medida, si sigue teniendo adeptos o no. Luego se mide su importancia, el impacto y beneficios. Por este motivo, muchos inventos quedan olvidados y reaparece el básico. Los ejercicios, por ejemplo, pueden ser disfrazados para no caer en el aburrimiento de las rutinas, buscar alternativas complementarias así el cliente queda satisfecho de modificar su tutorial o planificación. Lo único que siempre se necesita contemplar es el grado de eficacia y si ese determinado ejercicio cuenta con otro de la misma efectividad para suplantarlo.

Cuando el entrenador inventa, es valorado por su creatividad. Podemos cifrar al invento como innovación, después se debe discernir si sirve más o menos. Si el invento no es mejor que el ejercicio básico para que caer en el absurdo de cambiar. PRIMERO SE MARCA EL OBJETIVO. De ahí parte este cuadro sinóptico de posibilidades.

Si se mira al deporte también como un arte y la manera de expresión corporal, siempre fíjense en las posturas, su forma motriz y el alcance de sus posibilidades mecánicas, dejando al margen a la técnica para manifestar con mayor significancia el grado de dificultad que se puede dar a un tipo de ejercicio o todo el trabajo. Hoy por hoy, el invento es más coreográfico que especifico. Porque citando un movimiento al azar vemos que quien lo realiza tiene un dote y no es el peso o su grado de dificultad, estamos en presencia de una modalidad seguramente distorsionada. No es ponerse en contra del invento, es analizarlo en su justa medida. Que es mejor que una sentadilla profunda… nada. Con cual ejercicio suplanto a un peso muerto…con ninguno. El press que piensen es más productivo que cualquier otro ejercicio de máquina…definitivamente no. Sencillo y claro, los ejercicios más eficaces no han cambiado en el transcurso del tiempo y nunca van a pasar de moda. Hasta la próxima.