Colón-Argentinos hoy por la Sudamericana Deportes 11 de julio de 2019 Redacción Por Por primera vez se usará el VAR en Santa Fe

BUENOS AIRES, 11 (NA) -- Colón de Santa Fe recibirá hoy a Argentinos Juniors por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana en el que será el primer partido oficial que jugarán ambos equipos tras las respectivas pretemporadas. El encuentro se disputará a partir de las 21:30 en el estadio Brigadier General Estanislao López, será controlado por el árbitro uruguayo Esteban Ostojich e irá televisado en directo por la señal deportiva de cable Fox Sports.

Este partido marcará el debut del VAR en Santa Fe, ya que será la primera vez que se utilice en la provincia: estará a cargo de los uruguayos Daniel Fedorczuck y Gabriel Popovits y el ecuatoriano Carlos Orbe.

Ambos conjuntos volverán a enfrentarse el próximo jueves 18 de julio en la vuelta de los octavos de final que se jugará en el estadio Diego Armando Maradona a partir de las 21:30 con arbitraje del brasileño Anderson Daronco y con tres de sus compatriotas en el VAR: Raphael Claus, Wagner Reway y Guilherme Días. Lavallén y Dabove no confirmaron los equipos.

El entrenador de Colón, Pablo Lavallén, no dio a conocer el equipo que pondrá ante Argentinos, pero se estima que sería similar al que jugó en algunos amistosos de la pretemporada. En tanto, si bien aún no lo confirmó, Lavallén colocaría en la defensa a Lucas Acevedo, quien tendría su debut luego de que el club santafecino adquiriera el 100% de su ficha a San Martín de Tucumán. Por su parte, el técnico del "Bicho", Diego Dabove, tampoco hizo público el equipo que visitará a Colón, pero sería parecido al que jugó el último partido amistoso de pretemporada en el cual se impuso a Arsenal por 1 a 0.

Lo que sí se sabe es que el DT del conjunto de La Paternal no sabe si contará con Damián Batallini, quien no jugó ante Arsenal por padecer un traumatismo en su pie izquierdo, mientras el que no será de la partida será Iván Colman, ya que se recupera de un desgarro en el isquiotibial de la pierna izquierda.