Mejoran oferta por Vargas

BUENOS AIRES, 11 (NA). - El atacante Matías Vargas, uno de los futbolistas apuntados por Boca como refuerzo, es prioridad para el Espanyol de Barcelona, que ya hizo una segunda oferta formal por él.

Según supo NA de fuentes cercanas a la operación, los catalanes realizaron una propuesta de 9.500.000 dólares y un porcentaje de una futura venta. En declaraciones formuladas a TyC Sports, el manager Pablo Cavallero declaró: "El Espanyol hará un esfuerzo y seguramente se termine quedando con Matías Vargas. Las ofertas son oficiales cuando llega el mail".

El "Monito" tiene una cláusula de 14 millones de dólares y es, además, pretendido por Boca Juniors, que todavía no hizo una oferta concreta para quedarse con su pase. No obstante, Vargas prioriza irse a España en vez de quedarse en la Argentina, y todo parece indicar que su destino estará en el Espanyol..Vélez venció a Estudiantes (BA) por 1 a 0..Por otra parte, en un partido amistoso que se jugó en la Villa Olímpica, Vélez derrotó por 1 a 0 a Estudiantes de Buenos Aires con un tanto de Maximiliano Romero: en ese encuentro no participó Vargas.