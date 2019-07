Nuestro Puma: Mayco Vivas

Con tan solo 21 años de edad recién cumplidos y un futuro prometedor Mayco Vivas se suma a la extensa lista de deportistas Rafaelinos representando por el mundo a nuestra ciudad. El pilar de más de 120 kilos de peso corporal, surgido del CRAR se consagró como el primer Rugbier profesional jugando para Jaguares. Párrafo aparte, esta licencia compite dentro del Súper Rugby, que a su vez congrega equipos de Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Japón. Por su parte, argentina cuenta con “los Jaguares” que en cuatro años no dejó de sumar hinchas y nuevos simpatizantes del segundo deporte colectivo más aclamado por el público.

En cuatro años de competencia, nuestro país logra una hazaña importante, meterse en nada menos que la final del campeonato 2019, y dentro de la misma, Mayco defendiendo los colores naranja y negro de la camiseta con transpiración rafaelina, ese sudor que hizo paralizar a la ciudad para verlo rugir fuerte y tirar su poderoso peso con destello de buen juego.

No es tan simple integrar un plantel de Rugby, menos tener la responsabilidad, bien ganada de ser uno de los 8 que empuja el scrum argentino. De 1,87 metros de altura, con un peso aproximado de 122 kilos musculado, con una cubana de corte de cabello que lo hace más cercano a un vikingo verde y blanco transformándose en un Jaguar de garras apretadas, este rubio bueno de Rafaela nos da placer cada vez que nos representa. Con él es como si fuéramos nosotros mismos quienes nos vestimos para entrar y ver a lo alto la hache y su in goal detrás.

No se equivocó Mario Ledesma (ex técnico de Jaguares y actual DT de Los Pumas) cuando puso el ojo en Vivas y manifestar que “estamos en presencia de un porvenir pilar que puede en menos de 3 años ser uno de los 5 top del mundo en su posición”.

Rafaela no puede pedir más sino alentarlo a seguir en el camino correcto de logros, objetivos y desarrollo de un jugador con todas las letras. Cuando en la ciudad, hace muy poco, fue Mayco Vivas quien consigue el destacado del año, muchos no lo conocían. Hoy, su presente es otro, escribe historia deportiva semana tras semana, se afianza en su puesto, y tiene GRANDES CHANCES DE SER TENIDO MUY EN CUENTA EN EL PROXIMO MUNDIAL DE RUGBY A DISPUTARSE EN JAPON EL 20 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE NOVIEMBRE.

No es un anhelo, es realidad, Mayco Vivas está dentro de los planes del técnico y su actuación fue en ascenso. Nada resta por decir, querido por sus amigos, elogiado por sus compañeros, tenido en cuenta por sus técnicos, Mayco deja de ser proyecto para marcar un antes y después en el rugby rafaelino para el mundo. Ya es Orgullo rafaelino. Que siga escribiendo historia con tackles y fuerza, que continúe por este camino. Gracias Mayco por ser rafaelino.