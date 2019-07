Castellano: "si hay una manera de reivindicar la gesta de 1816, es mirando a nuestras aulas" Locales 10 de julio de 2019 Redacción Por EL INTENDENTE HIZO HINCAPIE EN LA EDUCACION PARA LA RAFAELA DE LOS 150 AÑOS

FOTO J BARRERA CASTELLANO./ Participó del acto en la mañana de ayer.

Este martes 9 de julio, se llevaron a cabo las diversas celebraciones por el 203º aniversario de la Declaración de la Independencia Nacional.

Es importante recordar que, desde hace varios años, nuestra ciudad tiene el honor de ser la sede del acto central con el que la provincia de Santa Fe recuerda este día tan importante de la historia argentina.

La jornada comenzó a las 10, con el tradicional Te Deum en Catedral San Rafael (ver página 7). A continuación, tuvo lugar el acto central con el desfile cívico-militar, frente a la Municipalidad de Rafaela.

El acto estuvo encabezado por el gobernador Miguel Lifschitz y el intendente Luis Castellano. Además, participaron autoridades provinciales, municipales, docentes, directivos y alumnos de las diferente escuelas de la ciudad.

Durante la ceremonia oficial, se hizo un minuto de silencio por el fallecimiento del ex presidente Fernando de la Rúa.



MOMENTO HISTÓRICO

El intendente Luis Castellano tomó la palabra y declaró: “En 1816 nuestra Nación tenía moneda propia, bandera, escarapela y hasta había batallado contra fuerzas realistas en varias oportunidades, en pos de defender el territorio nacional. Pero ante el mundo no éramos, todavía, un país independiente. Seguíamos dependiendo del reinado de España y esta situación preocupaba mucho a los dirigentes de aquella época que después fueron nuestros patriotas”.

“La situación se hacía insostenible y el 9 de julio de ese año, el coraje de un grupo de personas que supieron reconocer el momento histórico que enfrentaban, logró prevalecer en pos del bien común de la Nación frente a los intereses más egoístas de clases pudientes que venían demorando esta esperada determinación”.

“Por la importancia que tuvo ese hecho histórico y la que tiene hoy, y por lo que representa para el futuro de nuestro país, puedo decir que encontrarme una vez más en este lugar, en el marco de los festejos de esta fecha patria, frente a toda la comunidad rafaelina, no deja de ser algo que me llena de orgullo y alegría. Me llena de emoción observar las delegaciones escolares presentes, quienes inevitablemente me traen a la memoria la manera en que hemos aprendido a querer la celebración del 9 de julio”.

“En el recuerdo de cada uno de nosotros seguramente estará guardada aquella imagen, en algún acto escolar, con la Casa de Tucumán como escenario central y la representación de las discusiones que mantuvieron por entonces los patriotas de 1816”.



LA ESCUELA

“Es en la escuela donde aprendimos a querer a nuestra patria y es allí donde tenemos que mirar si queremos seguir construyendo una Nación más justa, más igualitaria, donde hombres y mujeres podamos tener las mismas oportunidades y donde los anhelos de aquel grito de independencia se pueda ver reflejado en una sociedad libre de todo tipo de ataduras”.

“La educación sigue siendo hoy nuestro principal camino para el desarrollo del país. Si no seguimos pensando, proyectando y ejecutando acciones en el ámbito de la educación, no existe desarrollo posible en ningún ámbito. Si hay una manera de reivindicar los principios que acompañaron nuestra gesta de 1816, es mirando lo que sucede en nuestras aulas. Nuestros chicos y chicas deben poder encontrar allí un lugar para el encuentro con el otro, que los contengan y que les permita desarrollar todas sus inquietudes. En definitiva, educarse es formarse”.

“Debemos mirar más profundamente a nuestras escuelas como los lugares en donde garantizamos la libertad. Solo en el cumplimiento efectivo y de calidad del trayecto escolar, nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes podrán estar en condiciones de elegir en libertad y tomar las mejores decisiones para sus vidas”.



LA EDUCACIÓN EN RAFAELA

“En Rafaela necesitamos seguir fortaleciendo un proyecto educativo que persiga la educación y la inclusión con calidad. Por eso continuaremos promoviendo la consolidación de Rafaela como polo de ciudad universitaria, seguiremos consolidando la educación inicial a través de nuestros jardines municipales, que ya son cuatro. Vamos a seguir acompañando a todas las escuelas y complementándonos con el gobierno provincial en el Fondo de Asistencia Educativa. Vamos a seguir ayudando a estudiantes para que terminen la educación secundaria a través de los programas Seguila! y Seguila Igual!. Y a seguir distribuyendo becas en todos los niveles para que todos puedan seguir accediendo a la educación”.

“Tenemos como desafío por los años que vienen, la construcción de más escuelas. Debemos seguir manteniendo en alto el valor de la educación pero también el valor del trabajo vinculado a la educación, el valor del desarrollo vinculado a educación, el valor de la relación público privada, el valor de todo aquello que nos ha permitido distinguirnos como ciudad. Y sobre todo, preparar a nuestros jóvenes para los empleos que vienen”.



QUEREMOS SEGUIR SIENDO NACIÓN

“A pesar de nuestras diferencias, este 9 de julio es el acto para reafirmar que queremos seguir siendo Nación. Es lo que nos une y vincula, y necesitamos seguir alcanzando puntos de acuerdo en temas claves para no disgregarnos como sociedad y para trazar y consolidar políticas de Estado que trasciendan gobiernos y partidos políticos”.

“Desde el lugar que nos toca ocupar como funcionarios públicos, debemos asumir en este 9 de julio, que todavía hay mucho por hacer, pero que estamos dispuestos a hacerlo, apoyando el trabajo, a poner en movimiento a la economía local, a no resignar nada de lo que venimos haciendo, a defendernos juntos de todo aquello que se convierta en obstáculo o en una amenaza para seguir desarrollándonos como ciudad”.

“Hoy vivimos en democracia y gozamos de esa libertad de los patriotas de 1816. Pero no todo marcha como lo deseamos. La crisis nos ha vuelto a golpear y puso en evidencia, otra vez, el cansancio y el dolor de los más necesitados. Pero la crisis no debe detenernos. Por el contrario, debe ser el motor para despegar hacia adelante y debemos ir en búsqueda de los enormes desafíos que tenemos como ciudad y región”.

“Nos hemos puesto una meta: el siglo y medio de vida de Rafaela. Indefectiblemente, el 24 de octubre del 2031, Rafaela cumplirá 150 años. Queremos llegar a esa fecha con una Rafaela integrada en una región metropolitana, una Rafaela como polo universitario y de conocimiento, donde la educación siga siendo la bandera. Una Rafaela con infraestructura para el cambio climático, con más seguridad, más oportunidades de trabajo, una Rafaela a la altura de lo que necesitamos y exigimos los rafaelinos. Feliz Día de la Independencia. ¡Viva la Patria!”

Finalmente, de desarrolló el desfile cívico-militar.



FESTEJO POPULAR

Por la tarde, a partir de las 15, el Municipio organizó el Festejo Popular de la Independencia, en la plaza 9 de Julio ubicada en Alberdi y Rosario.