Dirigentes de todo el arco político lamentaron la muerte de De la Rúa

BUENOS AIRES, 10 (NA).- Dirigentes de todo el arco político lamentaron ayer la muerte del ex presidente Fernando de la Rúa, varios de los cuales recordaron sus pasos por el Gobierno que encabezó el dirigente radical. El primero en hacerse eco de la noticia fue el actual mandatario, Mauricio Macri, quien destacó a través de su cuenta de Twitter que "su trayectoria democrática merece el reconocimiento de todos los argentinos".

"Lamento profundamente el fallecimiento del ex presidente Fernando De La Rúa. Un hombre que buscó siempre fortalecer la democracia de nuestro país. Mis condolencias a su familia en este duro momento", señaló la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que durante el breve mandato de De la Rúa estuvo al frente de la carteras de Trabajo y de Seguridad Social.

Desde Cuba, donde visita a su hija Florencia, la ex mandataria Cristina Kirchner se sumó a los mensajes de despedida a De la Rúa. "Nuestras condolencias a familiares y amigos del ex presidente Fernando De la Rua", escribió la líder de Unidad Ciudadana en su cuenta de Twitter.

Lo propio hizo el precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández: "Lamento el fallecimiento del ex presidente Fernando De la Rua. Mis condolencias a sus familiares y amigos".

"Mis condolencias a la familia y amigos del ex presidente Fernando de la Rúa", manifestó el precandidato a vicepresidente por Juntos Somos el Cambio, Miguel Ángel Pichetto.

A su vez, el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, que ocupó el cargo de ministro de Turismo, Cultura y Deportes en la Presidencia del fallecido ex mandatario, expresó: "Falleció Fernando De la Rúa. Una vida de trayectoria democrática dedicada al servicio público. Honrado de haberlo acompañado en tiempos difíciles".

"Lamento el fallecimiento del ex presidente Fernando de la Rúa. Acompaño a su familia y amigos en este doloroso momento. QEPD", expresó la líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, a través de su cuenta de Twitter.

El gobernador de Tucumán, el peronista Juan Manzur, contó que recibió la noticia "con mucha tristeza, mucha pena" y definió al dirigente radical como "un hombre de la democracia".

En tanto, su par correntino, Gustavo Valdés, envió su acompañamiento a la familia de De la Rúa, al que destacó como un "hombre de bien, con un profundo sentido democrático y una larga trayectoria en el radicalismo".

El mandatario cordobés, Juan Schiaretti, también se expresó al respecto: "Ante el fallecimiento del expresidente constitucional De la Rúa hago llegar mis condolencias y la del pueblo cordobés a su familia y también a los integrantes de su partido político".

Por su parte, el dirigente radical Ricardo Gil Lavedra, que ocupó el Ministerio de Justicia durante la Presidencia de De la Rúa, consideró que el fallecido ex mandatario fue "un hombre que dedicó toda su vida al servicio público. Fue un legislador extraordinario, muy buen jurista. Le tocó una etapa muy difícil cuando tuvo que conducir los destinos del país".

El ex diputado nacional de la UCR Juan Manuel Casella aseguró que el ex jefe de Estado "fue un hombre inteligente que se preparó toda la vida para ser Presidente. Fue honesto y serio".

En el mismo sentido se expresó el postulante a diputado nacional Sergio Massa: "Mi saludo y condolencias a los amigos y familiares del ex presidente Fernando de la Rúa en este doloroso momento".