Elecciones nacionales y el acuerdo UE Locales 10 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Se vienen las elecciones nacionales en octubre y el gobernador de nuestra provincia ha mostrado su apoyo a Roberto Lavagna. Más allá de esto, ayer en nuestra ciudad dijo que "por ahora veo las elecciones con un final abierto. Creo que vamos a encarar este proceso de primarias, que va a ser una primera fotografía de la realidad política, si bien parece un escenario muy polarizado también, es cierto que hay una gran cantidad de argentinos que no están convencidos de ninguna de las dos opciones que se están planteando y creo que no es bueno votar en contra, sino a favor", destacó.

Además, tal como se indicó, argumentó que "nosotros sostenemos la propuesta de Roberto Lavagna como una alternativa y posibilidad de salir de la grieta y de poder encontrar un verdadero proyecto de desarrollo, crecimiento e inclusión social, y de economía con federalismo, que es lo que está proponiendo Lavagna para la Argentina", dijo.

A modo de cierre, se refirió al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur: "siempre es positivo en la medida que haya acuerdo con otros países que promuevan la actividad comercial, habrá que ver la letra chica que se debe discutir en el Congreso para ver concretamente en cada uno de los sectores cómo nos afecta en más o en menos, y cómo podría generarnos algún tipo de perjuicios, de todas formas creo que lo más importante, es que nosotros encontremos un proyecto de desarrollo para el país, si Argentina no se desarrolla no hay tratado de libre comercio que nos beneficie", finalizó Lifschitz.