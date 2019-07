El equipo ideal de la Copa Deportes 10 de julio de 2019 Redacción Por HAY UN SOLO ARGENTINO

FOTO ARCHIVO LEANDRO PAREDES. Fue elegido por el GET como uno de los mejores del torneo.

A dos días del final de la Copa América, donde Brasil se consagró campeón tras vencer 3-1 a Perú en la final, la Conmebol eligió, a través del Grupo de Estudio Técnico (GET) al equipo ideal del certamen. Leandro Paredes, mediocampista argentino que tuvo un rendimiento que fue de menor a mayor como volante central del equipo de Lionel Scaloni, fue el único jugador de la Albiceleste que integra el once.

Alisson, arquero de Brasil que recibió únicamente el gol de la final, se quedó con un puesto en el que no había dudas, al igual que Dani Alves, que mostró un nivel superlativo y quedó como lateral derecho. Los centrales son José María Giménez, de Uruguay, y Thiago Silva, de Brasil, mientras que en el sector izquierdo de la defensa, el elegido fue el peruano Miguel Trauco. Junto a Paredes en la mitad de la cancha seleccionaron a Arthur, de Brasil, y Arturo Vidal, de Chile. Por último, en el sector defensivo colocaron a James Rodríguez, de Colombia, Everton, de Brasil, y Paolo Guerrero, el centrodelantero de Perú.



SANCION A MESSI

Terminada la Copa América, todavía siguen los coletazos por las polémicas declaraciones de Lionel Messi luego del partido ante Chile, cuando apuntó contra los arbitrajes y habló de "corrupción". ¿Qué sanción le aplicará la Conmebol a la Pulga?. En la Asociación del Fútbol Argentino descartan la opción de los dos años de suspensión, una versión que había tomado fuerza en las últimas horas. En cambio, consideran que podrían caberle dos fechas y una multa económica (lo primero por la roja, lo segundo por sus dichos) o directamente tres fechas. En caso de recibir cuatro fechas o más, la AFA podría recurrir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS); si son menos, solo le quedará la opción de la Cámara de Apelaciones de la Conmebol. Messi fue suspendido a los 37 minutos del primer tiempo del partido entre Argentina y Chile por un cruce con Gary Medel. La tarjeta roja, que podría haberle cabido al jugador chileno, fue totalmente exagerada para la Pulga, quien tras el encuentro no asistió a buscar la medalla del tercer puesto y disparó contra la Conmebol: "No tenemos que ser parte de esta corrupción", aseguró.



“EL VAR NO ME LLAMO”

Roddy Zambrano, árbitro de la controvertida semifinal de la Copa América que Brasil le ganó por 2-0 a Argentina, rompió el silencio este martes y aseguró que Leodán González, el uruguayo que estuvo como encargado, nunca le avisó desde la cabina del VAR de un posible penal de Arthur por un golpe sobre Nicolás Otamendi. "No la vi, veo al jugador caído. Otamendi también entra a chocar, no es un codazo. El VAR la revisó y determinó que era 50 y 50, no me llamó para verla, no consideraron que fuera una jugada que daba para penal claro. Con el diario del lunes digo que me podrían haber llamado”, afirmó el juez ecuatoriano en diálogo con Super K-800, radio de su país. "En la primera jugada es claro que (Sergio) Agüero pisa. Es casi una falta temeraria al defensor (Dani Alves). ¿Por qué no ven la cámara de atrás del arco?", agregó. Por otra parte, sobre su relación en la cancha con Lionel Messi, expresó: "Se dedica a jugar y nunca tuve problemas con él. La verdad es que me sorprendieron las declaraciones suyas luego del partido, pero cada uno tiene su opinión".