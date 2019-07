Nene cayó de Vuelta al Mundo y otro niño quedó colgando Policiales 10 de julio de 2019 Redacción Por Ocurrió en un parque de diversiones instalado en el predio del ferrocarril, en Maciel, Santa Fe

Dos menores cayeron desde el juego La Vuelta al Mundo, en un parque de diversiones que se instaló hace una semana en el predio del ferrocarril de Maciel.

Uno de los nenes quedó colgado, mientras que el otro cayó algunos metros mientras la rueda seguía girando.

Dio cuenta la agencia Derf que una ambulancia trasladó al nene más grande para descartar heridas de gravedad, mientras que el más pequeño no sufrió lesiones.

EXPLICACIONES

"No hubo ningún problema mecánico, sino que el operario olvidó bajar una rampa y tocó con uno de los caños. La rueda se frenó y se movió pero no fue algo grave. No sabemos cómo fue que se cayeron los chicos, dijo Paulino, titular del parque.

DESCARGO ANTE

LA POLICIA

"Queremos saber cómo está el nene que fue hospitalizado. Es la primera vez que nos pasa algo así en 10 años, y ya hicimos el descargo en la Comisaría. Y el seguro se hará cargo de lo que haga falta", afirmó el dueño.